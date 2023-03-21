ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Для Путина сделали два вип-танка на платформе Т-14 "Армата". Там есть места для охраны – Путина надо охранять даже в танке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белковский: Танк "Армата" можно назвать царь-танком, поскольку он никогда не заводился
Белковский: Танк "Армата" можно назвать царь-танком, поскольку он никогда не заводился
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политолог Станислав Белковский заявил, что в России модифицировали два танка "Армата", чтобы включить в кортеж президента РФ Владимира Путина.

"Для Путина сделали два танка на платформе Т-14 "Армата", на которых он скоро будет ездить вместо автомобиля Aurus. Потому что автомобиль Aurus уже не выдерживает без иностранных комплектующих. И недавно во время проезда кортежа Путина по Москве из его автомобиля Aurus повалил белый дым. Учитывая, что это случилось как раз тогда, когда обсуждался визит папы римского в Россию (он и продолжает обсуждаться), у некоторых наблюдателей возникло ощущение, что Путин выбрал себе преемника. И поэтому из его автомобиля пошел белый дым", – сказал Белковский.

Он считает, что место автомобилей Aurus в кортеже Путина заменят благоустроенные танки.

"Там внутри есть места для охраны. То есть Путина надо охранять, даже когда он в танке. У Путина вип-танк с туалетом и золотым унитазом. Я уверен, там и двуспальная кровать будет, и места для охраны. Все как полагается", – подчеркнул Белковский.

По его словам, для военных целей танк "Армата" не подходит.

"Сам танк Т-14 не заводится, как мы знаем. Его нельзя завести, поэтому он не поступает в войска и не производится в промышленных количествах. Причем я придумал даже слоган рекламный для танка "Армата", что танк – это не таракан, чтобы заводиться. Я считаю, что разработчики танка "Армата" – руководство "Ураловагонзавода" и корпорации "Российские технологии" во главе с Виктором Чемезовым, близким другом Путина – заслуживают Нобелевской премии мира, потому что все вооружение, которое они сделали, ни к черту не годится. Тем самым они предотвратили гораздо более драматичный сценарий "спецоперации Z". Поэтому танк "Аармата" можно установить на Соборной площади Кремля вместе с царь-пушкой и царь-колоколом, назвав его царь-танком, поскольку царь-пушка никогда не стреляла, царь-колокол никогда не звонил, а царь-танк никогда не заводился", – заявил Белковский.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В британской разведке 19 января заявили, что Россия может начать применять на поле боя танк Т-14 "Армата", хотя и "сильно рискует" при этом. По данным разведки, российские войска неохотно принимали выделенный им первый транш Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники в Украине. По его словам, РФ использует преимущественно устаревшие танки, поскольку новые разработки оказались не боеспособны. "Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т-14 "Армата" оказался "белым слоном", едва способным принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине", – заявил Стаббс.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Кремль, танки, Алеся Бацман, технологии, Армата, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Галина ГРИШИНА
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Галина ГРИШИНА
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (86995)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (63429)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (41935)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (33187)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (31506)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (24450)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (20823)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (17269)
 
 
 
 