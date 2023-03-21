Белковский: Для Путина сделали два вип-танка на платформе Т-14 "Армата". Там есть места для охраны – Путина надо охранять даже в танке

"Для Путина сделали два танка на платформе Т-14 "Армата", на которых он скоро будет ездить вместо автомобиля Aurus. Потому что автомобиль Aurus уже не выдерживает без иностранных комплектующих. И недавно во время проезда кортежа Путина по Москве из его автомобиля Aurus повалил белый дым. Учитывая, что это случилось как раз тогда, когда обсуждался визит папы римского в Россию (он и продолжает обсуждаться), у некоторых наблюдателей возникло ощущение, что Путин выбрал себе преемника. И поэтому из его автомобиля пошел белый дым", – сказал Белковский.
Он считает, что место автомобилей Aurus в кортеже Путина заменят благоустроенные танки.
"Там внутри есть места для охраны. То есть Путина надо охранять, даже когда он в танке. У Путина вип-танк с туалетом и золотым унитазом. Я уверен, там и двуспальная кровать будет, и места для охраны. Все как полагается", – подчеркнул Белковский.
По его словам, для военных целей танк "Армата" не подходит.
"Сам танк Т-14 не заводится, как мы знаем. Его нельзя завести, поэтому он не поступает в войска и не производится в промышленных количествах. Причем я придумал даже слоган рекламный для танка "Армата", что танк – это не таракан, чтобы заводиться. Я считаю, что разработчики танка "Армата" – руководство "Ураловагонзавода" и корпорации "Российские технологии" во главе с Виктором Чемезовым, близким другом Путина – заслуживают Нобелевской премии мира, потому что все вооружение, которое они сделали, ни к черту не годится. Тем самым они предотвратили гораздо более драматичный сценарий "спецоперации Z". Поэтому танк "Аармата" можно установить на Соборной площади Кремля вместе с царь-пушкой и царь-колоколом, назвав его царь-танком, поскольку царь-пушка никогда не стреляла, царь-колокол никогда не звонил, а царь-танк никогда не заводился", – заявил Белковский.
В британской разведке 19 января заявили, что Россия может начать применять на поле боя танк Т-14 "Армата", хотя и "сильно рискует" при этом. По данным разведки, российские войска неохотно принимали выделенный им первый транш Т-14 из-за того, что машины находились в очень плохом состоянии.
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.
Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.
15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что Россия понесла огромные потери тяжелой бронетехники в Украине. По его словам, РФ использует преимущественно устаревшие танки, поскольку новые разработки оказались не боеспособны. "Правда заключается в том, что разрекламированный российский основной боевой танк нового поколения Т-14 "Армата" оказался "белым слоном", едва способным принять участие в параде, не говоря уже о боевых действиях в Украине", – заявил Стаббс.