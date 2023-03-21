Белковский: Для Путина сделали два вип-танка на платформе Т-14 "Армата". Там есть места для охраны – Путина надо охранять даже в танке

"Для Путина сделали два танка на платформе Т-14 "Армата", на которых он скоро будет ездить вместо автомобиля Aurus. Потому что автомобиль Aurus уже не выдерживает без иностранных комплектующих. И недавно во время проезда кортежа Путина по Москве из его автомобиля Aurus повалил белый дым. Учитывая, что это случилось как раз тогда, когда обсуждался визит папы римского в Россию (он и продолжает обсуждаться), у некоторых наблюдателей возникло ощущение, что Путин выбрал себе преемника. И поэтому из его автомобиля пошел белый дым", – сказал Белковский.

Он считает, что место автомобилей Aurus в кортеже Путина заменят благоустроенные танки.

"Там внутри есть места для охраны. То есть Путина надо охранять, даже когда он в танке. У Путина вип-танк с туалетом и золотым унитазом. Я уверен, там и двуспальная кровать будет, и места для охраны. Все как полагается", – подчеркнул Белковский.

По его словам, для военных целей танк "Армата" не подходит.

"Сам танк Т-14 не заводится, как мы знаем. Его нельзя завести, поэтому он не поступает в войска и не производится в промышленных количествах. Причем я придумал даже слоган рекламный для танка "Армата", что танк – это не таракан, чтобы заводиться. Я считаю, что разработчики танка "Армата" – руководство "Ураловагонзавода" и корпорации "Российские технологии" во главе с Виктором Чемезовым, близким другом Путина – заслуживают Нобелевской премии мира, потому что все вооружение, которое они сделали, ни к черту не годится. Тем самым они предотвратили гораздо более драматичный сценарий "спецоперации Z". Поэтому танк "Аармата" можно установить на Соборной площади Кремля вместе с царь-пушкой и царь-колоколом, назвав его царь-танком, поскольку царь-пушка никогда не стреляла, царь-колокол никогда не звонил, а царь-танк никогда не заводился", – заявил Белковский.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube