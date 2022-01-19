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"Бешеная собака путинского режима", масштабные санкции против РФ и мера пресечения Порошенко. Главное за день

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Суд отпустил Порошенко под личное обязательство
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор событий среды, 19 января.

Евросоюз введет масштабные санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет масштабные санкции в отношении Российской Федерации в случае вторжения в Украину.

"Начинаются трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но мы не принимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы поддерживаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", – написала фон дер Ляйен в Twitter 19 января.

Визит госсекретаря США в Украину

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 19 января прибыл в Киев с незапланированным визитом. Госсекретарь заявил, что посетил Украину по просьбе президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

"Он попросил меня приехать по трем причинам: еще раз подтвердить поддержку, оказываемую США Украине... Байден попросил меня отметить нашу приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины... Президент хотел, чтобы я приехал и непосредственно с вами и коллегами обсудил итоги недели интенсивной дипломатии, которую мы завершили вместе с Россией на прошлой неделе, а также проконсультироваться по поводу следующих шагов, что включает встречу в пятницу с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым", – отметил Блинкен.

По его словам, возле границ Украины находятся около 100 тыс. российских солдат, что является "беспрецедентной угрозой" для страны. Блинкен подчеркнул, что США "четко высказали преференцию тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта", но если Москва выберет агрессию, то "будет иметь серьезные последствия".

Мера пресечения Петру Порошенко

Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко – бывшего главу государства в деле о поставках угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах отпустили под личное обязательство. При этом представители Офиса генпрокурора просили суд арестовать Порошенко на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд грн.

"Бешеная собака путинского режима" у границ Украины

На фоне избрания меры пресечения Порошенко и угрозы вторжения РФ бывший глава МВД Украины Арсен Аваков призвал граждан страны к единству.

"У наших границ бесится бешеная собака путинского режима. Враг угрожает каждому дому, каждой семье, каждому украинцу. Поэтому мы должны быть взрослыми и осознать действительность опасности", – отметил он.

Аваков подчеркнул, что "только консолидация, объединение, мобилизация вокруг наших основных ценностей – свободы и независимости – дадут нам силу противостоять врагу".

"Объединиться и отстоять их – наша историческая миссия. Мы смогли объединиться и остановить врага в 2014 году, мы обязаны сделать это сегодня!" – написал бывший министр.

В Киеве обстреляли офис издания "ГОРДОН"

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордо вечером 19 января сообщил, что офис редакции, расположенный на улице Щекавицкой, обстреляли, и показал отверстие от пули в одном из окон. Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

Спустя несколько часов Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

КПРФ просит Путина признать "ЛДНР"

Депутаты Госдумы РФ от Коммунистической партии просят президента России Владимира Путина признать территории, оккупированные террористическими группировками "ЛДНР", суверенными государствами.

В обращении утверждается, что признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО. Депутаты назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ЛДНР".

Россия вывела войска из Казахстана

Минобороны РФ сообщило о выводе российских войск из Казахстана в рамках операции Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил "Интерфакс". По данным российского ведомства, последние четыре самолета с российскими военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы 19 января.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Украина, Казахстан, Джо Байден, Еврокомиссия, Госдума, вторжение, Энтони Блинкен, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, Евросоюз, война на Донбассе, ЕС, протесты в Казахстане 2022
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