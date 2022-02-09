Чаус заявил, что не имеет отношения к Telegram-каналу, где публиковались его обращения

Чаус: Первые записи они заставляли писать и сказали: "Если не запишешь, то тут и останешься" Скриншот: ARIEV / YouTube

По словам Чауса, люди, которые его вывезли из Молдовы прошлой весной, заставляли заучивать то, о чем он говорил в видеообращениях.

"Я не имею ни к записям, ни к Telegram-каналу никакого отношения. Первые записи они заставляли писать и сказали: "Если не запишешь, то тут и останешься". Я подумал, что нужно для семьи – для жены и для детей – дать какую-то надежду, что я еще не сдохну чуть-чуть", – сказал экс-судья.

Этот Telegram-канал был создан 16 мая 2021 года, в день создания там обнародовали видео, на котором Чаус сказал, что "жив-здоров", а также заявил, что его действительно похищали, "но не сейчас, а в 2016 году", и сделали это "очень влиятельные люди".

Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван "Привет Петр Алексеевич!", а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется "гусь". Жена Чауса Светлана узнала супруга в этом ролике, адвокаты не сомневались, что человек на видео похож на Чауса, но заявляли, что ролик записан под давлением.

Позднее было опубликовано еще несколько видеообращений Чауса. В частности, он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

Последнее видеообращение Чауса в канале датировано 16 июня, последнее текстовое сообщение – 25 июня 2021 года.