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ПОЛИТИКА

Депутаты Закарпатского облсовета от "За майбутнє" отозвали подписи под требованием отменить санкции против трех телеканалов

В партии "За майбутнє" сообщили, что позиция депутатов, которые подписали вместе с другими фракциями Закарпатского облсовета обращение, не была согласована с центральным офисом политической силы и не отвечала ее позиции по вопросу закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIК.

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"За майбутнє": Депутаты до конца не разобрались в сути документа
"За майбутнє": Депутаты до конца не разобрались в сути документа
Фото: Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" / Facebook

Партия "За майбутнє" 11 февраля сообщила на своей странице в Facebook, что депутаты Закарпатского облсовета VIII созыва от политсилы отозвали свои подписи под обращением к президенту Украины с требованием отменить санкции, которые привели к прекращению вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIК. Обращение подписали также фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС – Партия венгров Украины".

Документ 9 февраля обнародовал портал "Перший.com.ua".

"Как оказалось, позиция депутатов нашей фракции, которые подписали данное обращение 9 февраля 2021 года, не была согласована с центральным офисом партии и не отвечала позиции партии по вопросу закрытия телеканалов. Депутаты до конца не разобрались в сути документа. После проведения внутрипартийных политических консультаций депутаты Закарпатского облсовета из фракции "За майбутнє" приняли решение отозвать свои подписи под упомянутым заявлением", – сказано в сообщении.

Партия "За майбутнє" отмечает, что теперь подписи депутатов от политсилы под обращением считаются недействительными.

https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/posts/254055616316519

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев"Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

Теги: Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, Закарпатская область, облсовет, NewsOne, ОПЗЖ, За майбутнє, КМКС – Партия венгров украины
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