ЕС продлил санкции против России, ВОЗ одобрила еще одну вакцину против COVID-19. Главное за день

ЕС продлил санкции против России

Европейский союз 16 декабря решил продлить экономические санкции против России еще на полгода – до 31 июля 2022 года.

Россия предложила НАТО и США "гарантии безопасности"

МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

На предложения РФ отреагировали в США, Украине и НАТО.

Рада не отсрочила введение РРО

Верховная Рада на внеочередном заседании, которое было посвящено вопросу отсрочки введения кассовых аппаратов, не смогла внести соответствующий законопроект в повестку дня.

Этот вопрос был единственным на сегодняшнем внеочередном заседании, чтобы его созвать, в Раде собрали 155 подписей.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще до заседания говорил, что монобольшинство не поддержит отсрочку РРО. Он заявлял, что предпринимателей "услышали и изменили законопроект во многих местах".

ВОЗ одобрила еще одну вакцину

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования аналог вакцины от коронавируса, разработанный компанией Novavax, который по лицензии будут производить в Индии.

Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов со всего мира, определила, что вакцина Covovax соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, что преимущества вакцины намного перевешивают любые риски и что вакцина может использоваться во всем мире.

"BBC News Україна" объявила лауреатов премии "Книга года 2021"

"Книгой года BBC" был объявлен роман писателя Артема Чеха "Хто ти такий?" (издательство Meridian Czernowitz).

В номинации "Книга года ВВС – Эссеистика 2021" премию получил сборник эссе Андрея Содоморы "Про що писати…" (издательство "Апріорі").

"Детской книгой года BBC 2021" стала книга Петра Яценко "Союз Радянських речей" (издательство "Портал").