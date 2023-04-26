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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Если Украина освободит все территории, Путин может сказать народу: "Все, мы победили", – а день вывода войск еще и объявит днем победы. И дальше будет строить Северную Корею

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Киселев (на фото) считает, что Путин презирает российский народ
Киселев (на фото) считает, что Путин презирает российский народ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев ответил на вопрос, как, по его мнению, может завершиться война России против Украины.

"Тут я вас ничем не могу порадовать. Я пессимист. [...] Что может [президент РФ Владимир] Путин сказать своему народу, который он презирает и в грош не ставит? А он выйдет и скажет в какой-то момент, даже если он вынужден будет увести все свои войска с территории Украины [...]: "Ставим большую жирную точку в истории с так называемой специальной военной операцией ("так называемой" – это я от себя добавляю), мы победили, мы перемололи всех украинских нацистов, мы демилитаризировали Украину, все нацики отправились в мир иной. Все. Ура! Ура! Мы уходим", – предположил Киселев.

Он отметил, что в 1989 году, когда Советский Союз уходил из Афганистана, в Москве тоже не говорили "мы выводим войска, потому что мы проиграли войну", а речь шла о том, что "выполнили интернациональный долг".

"Примерно то же самое он (Путин. – "ГОРДОН") может сказать. Что "все, мы победили". И день вывода войск из Украины (начала или конца) объявит еще днем победы. Запросто! И дальше будет строить такое вот государство, это вам будет Северная Корея. Это будет антиутопия Владимира Сорокина "День опричника", воплощенная в абсолютную российскую реальность", – объяснил Киселев.

На вопрос, что Путин скажет соотечественникам относительно "Крыма нет", он ответил: "Слушайте, да найдет, что сказать".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были деоккупированы почти вся Харьковская область, почти вся Николаевская область и часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если с Путиным что-то случится, "войны не будет".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Афганистан, война, Евгений Киселев, война России против Украины, телеведущий, деоккупация, россияне, победа
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