Евгений Киселев: Если Украина освободит все территории, Путин может сказать народу: "Все, мы победили", – а день вывода войск еще и объявит днем победы. И дальше будет строить Северную Корею

"Тут я вас ничем не могу порадовать. Я пессимист. [...] Что может [президент РФ Владимир] Путин сказать своему народу, который он презирает и в грош не ставит? А он выйдет и скажет в какой-то момент, даже если он вынужден будет увести все свои войска с территории Украины [...]: "Ставим большую жирную точку в истории с так называемой специальной военной операцией ("так называемой" – это я от себя добавляю), мы победили, мы перемололи всех украинских нацистов, мы демилитаризировали Украину, все нацики отправились в мир иной. Все. Ура! Ура! Мы уходим", – предположил Киселев.

Он отметил, что в 1989 году, когда Советский Союз уходил из Афганистана, в Москве тоже не говорили "мы выводим войска, потому что мы проиграли войну", а речь шла о том, что "выполнили интернациональный долг".

"Примерно то же самое он (Путин. – "ГОРДОН") может сказать. Что "все, мы победили". И день вывода войск из Украины (начала или конца) объявит еще днем победы. Запросто! И дальше будет строить такое вот государство, это вам будет Северная Корея. Это будет антиутопия Владимира Сорокина "День опричника", воплощенная в абсолютную российскую реальность", – объяснил Киселев.

На вопрос, что Путин скажет соотечественникам относительно "Крыма нет", он ответил: "Слушайте, да найдет, что сказать".

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