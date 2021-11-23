Федоров: "Дія" не собирает информацию о вас, она лишь отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах

"Дія" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она только отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах. Когда вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт, вы попали в демографический реестр – и когда вы авторизуетесь в "Дії", всего лишь из того реестра подтягивается информация о вас. Точно так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений. Не создается новая база данных. Наоборот, уникальность "Дії" в том, что это очень безопасный продукт, который показывает информацию, которая есть о вас в реестре. И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре", – сказал министр.

Он отметил, что некоторые люди не до конца понимают принцип работы приложения.

"Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные – это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства. И авторизуясь в "Дії", я вижу, что знает обо мне государство, я могу управлять информацией о себе. Люди часто демонизируют то, чего не понимают. Это нормальный процесс. И для этого мы стараемся максимально детально объяснять, рассказывать о "Дії" и ее преимуществах, ее архитектуре", – подчеркнул Федоров.