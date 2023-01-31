Фейгин: Путину никто не простит, что он предлагал Макрону сдать анализ кала и что президент Франции шел по обледенелой полосе аэропорта зимой. Ему будут мстить

"Они Макрона, когда он приезжал, пустили... [...] Он шел от трапа самолета. Не на машине подкатили к нему – ну, глава государства Франция все-таки, один из лидеров Европы, он шел пешком до своего Внуково-5. Его там посол провожал, пешком шли зимой. До войны. Не говоря уже о том, что они предложили ему кал сдать, чтобы встречаться с Путиным, – анализ кала. Он сказал: "Нет". [...] Смысл здесь в том, что фактически он по-всякому унижал всех", – сказал блогер.

Он считает, что появившаяся позже во французском издании Le Monde стенограмма телефонного разговора Путина и Макрона 20 февраля 2022 года была передана Елисейским дворцом.

"Там же все. Вообще все. Понятно, что Макрон и его администрация слили перед выборами этот материал, чтобы показать: "Не потому, что я сочувствую Путину. Посмотрите, как я с ним разговаривал". Аудиозапись, которая расшифрована, в виде стенограммы была скинута в прессу. И он его уговаривает: "Слушай, не надо, не делай... Ты отведешь войска? Давай я с [президентом США Джо] Байденом поговорю". – "Нет, я в хоккей иду играть". – "Какой хоккей? Тебе предлагают с Байденом встретиться. Он готов. Я с ним только что переговорил", – пересказал Фейгин.

По его словам, 20 февраля, за четыре дня до объявлении о вторжении в Украину, Путин вел себя так, "будто был убежден, что к 1 марта будет на Крещатике".

"А оно – вишь, как получилось, как повернулось-то все... Ай-яй-яй, переехали зайчику ножки. И все, и аля-ля. И че теперь? И куда? И теперь он думает, что он тот же самый, что был, там, – не знаю – 20 февраля, и может разговаривать вот так: "А-а! Я тут решил... Какая Украина? Чего Украина? Я вообще все решил. Я пошел в хоккей играть". Ну иди, постучи клюшечкой. Сейчас не хочешь постучать? Поэтому, с этой точки зрения, безусловно, ему мстят, ему будут мстить. Никто ему ничего не простит. Ни сдачи кала, ни пешком до Внуково-5 по обледеневшей полосе – президента-то Франции... Никто ничего не простит. Будут гнаться и кидать дротики", – заявил Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube