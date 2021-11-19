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ПОЛИТИКА

Финансист Волков считает, что взыскать долги олигархов по кредитам в банках-банкротах можно

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По словам Волкова, закон не будет иметь каких-либо экономических последствий, только политические
По словам Волкова, закон не будет иметь каких-либо экономических последствий, только политические
Фото: investohills.com

Андрей Волков, основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллс", которая специализируется на операциях по управлению проблемными активами банков, уверяет, что взыскать долги олигархов по кредитам в банках-банкротах можно. Об этом он заявил в видеоинтервью изданию Delo.ua. Также портал опубликовал текстовую версию беседы.

"На самом деле с олигархов деньги взыскать можно. Во-первых, долги взыскиваются с каких-то их конкретных бизнесов. Во-вторых, как бы там ни было, украинская судебная система работает… Как-то у нас в стране право все-таки существует, а это залог того, что, олигарх ты или не олигарх, всегда есть возможность обратиться в суд, судиться и бороться с тобой", – отметил Волков.

По его словам, для ситуаций, когда часть активов структурирована или выведена за рубеж, есть зарубежные суды. 

"И мы можем по долгам, которые существуют в Украине, судиться за рубежом. Там правовая система более эффективная, и именно на олигархов там нападать, если можно так сказать, легче", – рассказал финансист.

Волков прокомментировал принятый Верховной Радой закон об олигархах и заявил, что он никак не повлияет на ситуацию с их проблемной задолженностью перед банками. По мнению финансиста, если серьезно говорить о борьбе с олигархами, то нужно было принять другой закон – о защите кредиторов.

"Мы же реально боремся с олигархами. Мы заставляем (не только "Инвестохиллс", а такие же компании, как мы, банки-кредиторы и другие) олигархов платить. Заставляем их возвращать хотя бы часть тех денег, которые они забрали в кредитах, забрали из своих банков, которые они, по сути, забрали у вкладчиков и у государства. Закон, который защищал бы права кредиторов, был бы намного более действенным в борьбе с олигархами", – считает Волков.

Если народные депутаты хотели принять специальный закон об олигархах, то, по словам финансиста, им нужно было пойти по другому пути.

"У нас есть куча банков, которыми владели олигархи. Все знают, кто каким банком владел, даже если там не было конкретной фамилии. Сейчас все эти банки – банкроты, и в большинстве из них огромные суммы были просто украдены. Надо принять закон, который свяжет все это воедино, свяжет этого олигарха, который там был бенефициаром через какие-то свои офшоры, с конкретной проблемой и заставит его вернуть эти деньги вкладчикам, Фонду, государству, кредиторам. Вот это была бы реальная борьба", – подчеркнул Андрей Волков.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал спикер ВР, после него документ подписал президент.

Теги: Верховная Рада, конституция, народные депутаты, приватизация, монополия, долги, закон, законопроект, олигархи, финансы, вкладчики, Андрей Волков, Инвестохиллс
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