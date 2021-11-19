Финансист Волков считает, что взыскать долги олигархов по кредитам в банках-банкротах можно

"На самом деле с олигархов деньги взыскать можно. Во-первых, долги взыскиваются с каких-то их конкретных бизнесов. Во-вторых, как бы там ни было, украинская судебная система работает… Как-то у нас в стране право все-таки существует, а это залог того, что, олигарх ты или не олигарх, всегда есть возможность обратиться в суд, судиться и бороться с тобой", – отметил Волков.

По его словам, для ситуаций, когда часть активов структурирована или выведена за рубеж, есть зарубежные суды.

"И мы можем по долгам, которые существуют в Украине, судиться за рубежом. Там правовая система более эффективная, и именно на олигархов там нападать, если можно так сказать, легче", – рассказал финансист.

Волков прокомментировал принятый Верховной Радой закон об олигархах и заявил, что он никак не повлияет на ситуацию с их проблемной задолженностью перед банками. По мнению финансиста, если серьезно говорить о борьбе с олигархами, то нужно было принять другой закон – о защите кредиторов.

"Мы же реально боремся с олигархами. Мы заставляем (не только "Инвестохиллс", а такие же компании, как мы, банки-кредиторы и другие) олигархов платить. Заставляем их возвращать хотя бы часть тех денег, которые они забрали в кредитах, забрали из своих банков, которые они, по сути, забрали у вкладчиков и у государства. Закон, который защищал бы права кредиторов, был бы намного более действенным в борьбе с олигархами", – считает Волков.

Если народные депутаты хотели принять специальный закон об олигархах, то, по словам финансиста, им нужно было пойти по другому пути.

"У нас есть куча банков, которыми владели олигархи. Все знают, кто каким банком владел, даже если там не было конкретной фамилии. Сейчас все эти банки – банкроты, и в большинстве из них огромные суммы были просто украдены. Надо принять закон, который свяжет все это воедино, свяжет этого олигарха, который там был бенефициаром через какие-то свои офшоры, с конкретной проблемой и заставит его вернуть эти деньги вкладчикам, Фонду, государству, кредиторам. Вот это была бы реальная борьба", – подчеркнул Андрей Волков.