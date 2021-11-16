Рудик в статье для Atlantic Council: Власть выбрала популистский антиолигархический образ для борьбы с политическими оппонентами

"Антиолигархический закон, недавно подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, провозглашается его сторонниками как знаковый шаг в борьбе за снижение политического влияния олигархической элиты Украины. Однако этот закон больше похож на попытку скрыть усиление президентских полномочий за фасадом популистской риторики", – считает нардеп.

Она убеждена, что многие избиратели ожидали, что Зеленский так или иначе будет наступать на интересы олигархов, но вместо этого в течение первых двух лет своего президентства он нивелировал и многие предыдущие шаги по ограничению их влияния.

"Независимость Национального банка и "Нафтогазу" была ограничена, в то время как другие крупные государственные активы перешли под контроль олигархов. Между тем изменения в Налоговом кодексе страны нацелены на малый бизнес и домашние хозяйства, в то время как интересы олигархов остаются относительно нетронутыми. Меры, необходимые для реального ограничения власти кланов украинских олигархов, хорошо известны. К ним относятся создание независимой судебной системы, усиление антимонопольного законодательства и антимонопольных органов, реформа корпоративного управления в государственном секторе, устранение налоговых льгот для крупного бизнеса; и большая прозрачность в финансировании СМИ", – считает Рудик.

По ее мнению, нет никаких признаков, что власть планирует реализовать какие-либо из этих шагов.

"Вместо этого они, похоже, выбрали популистский антиолигархический образ в качестве инструмента борьбы с политическими оппонентами, в то же время поддерживая или даже укрепляя отношения с кланами олигархов, которые предпочитают. Аппарат президента создал заведомо расплывчатое антиолигархическое законодательство, не содержащее каких-либо объективных шагов по ограничению влияния олигархов. Вместо этого он позволяет Совету национальной безопасности и обороны, который назначается лично президентом, определять, кто является олигархом и кому следует столкнуться с ограничениями в отношении владения СМИ или участия в политической жизни страны", – напомнила политик.

Она отметила, что сразу после подписания закона бывший президент Украины Петр Порошенко немедленно продал свои медиаактивы, а "других олигархов с крупными медиаимпериями, которые поддерживают более дружеские отношения с Зеленским" новый закон, похоже, совсем не обеспокоил.

"Из-за очевидной возможности очень субъективного и политически мотивированного применения я рассматриваю украинское антиолигархическое законодательство как захват власти, замаскированный языком политического популизма. Зеленский, безусловно, мог бы использовать повышение своего падающего рейтинга после неспособности сдержать COVID-19 и ряда разрушительных коррупционных скандалов. Этот новый закон может оказаться популярным среди широких слоев украинского электората, которые жаждут положить конец безнаказанности олигархов. Что еще более важно, его можно использовать для нападок на политических оппонентов Зеленского", – предупредила народный депутат.

Власть, похоже, убеждена, что падение рейтинга Зеленского является в первую очередь результатом информационных атак, а не собственной слабой политики и политических ошибок, полагает она.

"Таким образом, вероятно, что новый антиолигархический закон будет применяться выборочно и вызовет новые конфликты между правительством и крупным бизнесом. Вместо того, чтобы служить инструментом для снижения влияния олигархов, существует опасность, что закон превратится в инструмент давления и принуждения, который ввергнет страну в кризис и сорвет крайне необходимые реформы", – резюмировала Кира Рудик.