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Год на должности. Пресс-конференция Зеленского в фотожабах

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Сегодня в Мариинском парке Киева он дал пресс-конференцию по итогам прошедшего года. "ГОРДОН" собрал подборку шуток и фотожаб, которые появились в интернете после пресс-конференции Зеленского.

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Зеленский провел пресс-конференцию
Зеленский провел пресс-конференцию
Фото: president.gov.ua

20 мая, в первую годовщину инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая состоялась на территории Мариинского дворца в Киеве. Офис президента анонсировал мероприятие накануне и отметил, что из-за эпидемии коронавируса количество журналистов будет ограниченным. В течение трех часов Зеленский обсуждал с журналистами войну на Донбассе, расследование убийств активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета, ремонт госдорог, пленки брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака, поездку в Оман, друзей во власти, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, выдвижение на второй срок и многое другое.

"ГОРДОН" собрал подборку шуток и фотожаб, которые появились в интернете после пресс-конференции Зеленского.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3227021907350675&id=100001286911295

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3227081664011366&id=100001286911295

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3112724952124054

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3112206292175920

https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/posts/1304519916412047

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/videos/10212664698572229/

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10212661239125745

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10212664488606980

Анатолий Лесык/facebook
Фото: Анатолий Лесык / Facebook

Олександр Бабак/censor.net.ua
Фото: Олександр Бабак / censor.net.ua

censor.net.ua
Фото: censor.net.ua

censor.net.ua
Фото: censor.net.ua

censor.net.ua
Фото: censor.net.ua

https://www.facebook.com/gonimem/posts/256227689066594

https://www.facebook.com/gonimem/posts/256236062399090

https://www.facebook.com/gonimem/posts/256356712387025

Теги: юмор, Владимир Зеленский, соцсети, пресс-конференция
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