Год на должности. Пресс-конференция Зеленского в фотожабах

20 мая, в первую годовщину инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая состоялась на территории Мариинского дворца в Киеве. Офис президента анонсировал мероприятие накануне и отметил, что из-за эпидемии коронавируса количество журналистов будет ограниченным. В течение трех часов Зеленский обсуждал с журналистами войну на Донбассе, расследование убийств активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета, ремонт госдорог, пленки брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака, поездку в Оман, друзей во власти, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, выдвижение на второй срок и многое другое.

"ГОРДОН" собрал подборку шуток и фотожаб, которые появились в интернете после пресс-конференции Зеленского.

Максимально короткий пересказ пресс-конференции Владимира Зеленского. pic.twitter.com/UAXy2AyfII — Віталій Барабаненко (@baraban088) May 20, 2020

#FillFeaouill

Наглядно и коротко о пресс конференции Зеленского. pic.twitter.com/777AJwrBgN — Себастьян Перейра (@melnyk_serhii) May 20, 2020

Фото: Анатолий Лесык / Facebook

Фото: Олександр Бабак / censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua