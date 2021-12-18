Кива: Я буду обижаться на "Квартал 95"? Нет. Подобный пиар стоит миллионов долларов

Кива о сатире в его адрес: Раньше за это деньги платили, а сегодня это все идет фактически бесплатно Фото: telegraf.com.ua

В ходе интервью Кива пояснял, что намеренно попадает в скандалы и участвует в формировании в СМИ образа "твердолобого, наглого, самоуверенного, самовлюбленного человека", чтобы поднять свою узнаваемость.

"Скажите, я буду обижаться на "Квартал 95", который сделал меня сегодня объектом своей сатиры номер один? Нет. Они только играют мне на пользу. Раньше за это деньги платили, а сегодня это все идет фактически бесплатно. Подобный пиар стоит миллионов долларов, а я фактически на нуле сумел сформировать себе имя. А смыслом, как мы уже говорили, мы его наполним. Все оценивается по результату", – заявил политик.

Раньше Кива, комментируя выпуски "Квартала 95", посвященные ему, заявлял, что "его оскорбить может только равный" и что "пора [президента Владимира] Зеленского возвращать на сцену, а то совсем плохо играть стали".

В комментарии журналистам по поводу сдачи экзамена для получения права заниматься адвокатской деятельностью Кива также говорил, что "скоро адвокаты понадобятся ребятам из "Квартала 95", которые довели нашу страну до зубожіння", сообщал "Цензор.НЕТ".