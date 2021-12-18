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ПОЛИТИКА

Кива: Я буду обижаться на "Квартал 95"? Нет. Подобный пиар стоит миллионов долларов

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Кива о сатире в его адрес: Раньше за это деньги платили, а сегодня это все идет фактически бесплатно
Кива о сатире в его адрес: Раньше за это деньги платили, а сегодня это все идет фактически бесплатно
Фото: telegraf.com.ua

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что сатира от студии "Квартал 95" в его адрес идет ему на пользу. Об этом он сказал в интервью "Телеграфу".

В ходе интервью Кива пояснял, что намеренно попадает в скандалы и участвует в формировании в СМИ образа "твердолобого, наглого, самоуверенного, самовлюбленного человека", чтобы поднять свою узнаваемость.

"Скажите, я буду обижаться на "Квартал 95", который сделал меня сегодня объектом своей сатиры номер один? Нет. Они только играют мне на пользу. Раньше за это деньги платили, а сегодня это все идет фактически бесплатно. Подобный пиар стоит миллионов долларов, а я фактически на нуле сумел сформировать себе имя. А смыслом, как мы уже говорили, мы его наполним. Все оценивается по результату", – заявил политик.

Раньше Кива, комментируя выпуски "Квартала 95", посвященные ему, заявлял, что "его оскорбить может только равный" и что "пора [президента Владимира] Зеленского возвращать на сцену, а то совсем плохо играть стали".

В комментарии журналистам по поводу сдачи экзамена для получения права заниматься адвокатской деятельностью Кива также говорил, что "скоро адвокаты понадобятся ребятам из "Квартала 95", которые довели нашу страну до зубожіння", сообщал "Цензор.НЕТ".

Контекст:

По словам Кивы, ему нужны были скандалы, чтобы "находиться на первых позициях в информационном поле страны". "Поэтому там были маски Джокера, поэтому "поправление члена", поэтому псевдозвонки [лидеру ЛДПР] Владимиру Жириновскому", – сказал он.

Кива также публиковал видео, на котором он с автоматом в руках заявлял, что является лидером "антифашистского движения" в Украине, и стрелял в воздух. 6 ноября Кива опубликовал видео с "расстрелом" из автомата портретов Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств, в том числе в связи с этими видео.

16 ноября Кива сообщил, что "в дом, где проживет его ребенок", пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР. По мнению политика, его преследуют "по надуманным статьям за политическую позицию".

Теги: юмор, политика, Илья Кива, студия Квартал 95, адвокат
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