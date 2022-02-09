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"Конечно, я подам в суд". Бурба прокомментировал заявление Зеленского, что он авантюрист и аферист

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По словам экс-главы ГУР МО, Зеленский дал команду всех, кто выступал по ТВ по делу о захвате наемников ЧВК "Вагнер", "закрыть"
По словам экс-главы ГУР МО, Зеленский дал команду всех, кто выступал по ТВ по делу о захвате наемников ЧВК "Вагнер", "закрыть"
Фото: president.gov.ua

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что планирует подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского за его высказывания на пресс-конференции в ноябре 2021 года.

Глава государства назвал тогда Бурбу авантюристом и аферистом.

"Смотрите: очень все просто. На каком-то этапе мы встретимся в суде с ним. Там же не только были слова "авантюрист". Там были слова еще о том, что я продаю информацию. Там были слова, что "он не разведчик" и так далее, и так далее. За все это нужно отвечать. Нас ничего не остановит", – сказал бывший глава ГУР МО.

На уточняющий вопрос Гордона, собирается ли Бурба подать на Зеленского в суд, собеседник ответил: "Конечно. Я сейчас все готовлю. Это же все работа адвокатов. Конечно, подам в суд. Потому что уважаемый президент должен понимать: у нас враг стоит возле границы, у нас [президент РФ Владимир] Путин не останавливается, и я думаю, что с нашим опытом мы могли бы послужить государству. А рассказывать, что мы плохие..."

По его словам, Зеленский "дал команду всех, кто выступал по телевизору" по делу о захвате наемников ЧВК "Вагнер", "закрыть".

"И они к этому идут. Конечно, мы увидим. Но задача такая поставлена. И Государственное бюро расследований – наше ГБР – этим всем занимается. И они к этому идут", – подчеркнул Бурба.

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Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Речь шла о десятках наемников, которые воевали в составе незаконных военных формирований на востоке Украины. 

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации с июня 2020 года и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

Украинская разведка не реализовала план по поимке этих наемников, они были задержаны в Беларуси 29 июля 2020 года. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Позже Беларусь выдала наемников России. 

Бурбу, руководившего операцией, уволили 5 августа. На его место был назначен Кирилл Буданов. Изменение начальника ГУР Министерства обороны в ОП объясняли необходимостью переформатирования и интенсификации работы.

В феврале 2021 года главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что экс-главу ГУР выселили из дома и лишили охраны, в полиции информацию опровергли

Бурба в 2021 году несколько раз приходил на заседания временной следственной комиссии, которая расследовала дело вангеровцев, и дал показания. По данным Бутусова, из-за дачи показаний ВСК Бурба в октябре 2021-го уволился с воинской службы.

19 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" показали интервью Бурбы. По его словам, Ермак говорил, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала. "Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси", – заявил Бурба.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

Зеленский 26 ноября заявил, что Бурба не имеет права делать заявления, которые касаются спецоперации по задержанию вагнеровцев. Он распространяет секретную информацию и нарушает закон, считает глава государства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Юрий Бутусов, наемники, Минобороны, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, Василий Бурба, операция, ГБР, ЧВК
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