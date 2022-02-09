"Конечно, я подам в суд". Бурба прокомментировал заявление Зеленского, что он авантюрист и аферист

По словам экс-главы ГУР МО, Зеленский дал команду всех, кто выступал по ТВ по делу о захвате наемников ЧВК "Вагнер", "закрыть" Фото: president.gov.ua

Глава государства назвал тогда Бурбу авантюристом и аферистом.

"Смотрите: очень все просто. На каком-то этапе мы встретимся в суде с ним. Там же не только были слова "авантюрист". Там были слова еще о том, что я продаю информацию. Там были слова, что "он не разведчик" и так далее, и так далее. За все это нужно отвечать. Нас ничего не остановит", – сказал бывший глава ГУР МО.

На уточняющий вопрос Гордона, собирается ли Бурба подать на Зеленского в суд, собеседник ответил: "Конечно. Я сейчас все готовлю. Это же все работа адвокатов. Конечно, подам в суд. Потому что уважаемый президент должен понимать: у нас враг стоит возле границы, у нас [президент РФ Владимир] Путин не останавливается, и я думаю, что с нашим опытом мы могли бы послужить государству. А рассказывать, что мы плохие..."

По его словам, Зеленский "дал команду всех, кто выступал по телевизору" по делу о захвате наемников ЧВК "Вагнер", "закрыть".

"И они к этому идут. Конечно, мы увидим. Но задача такая поставлена. И Государственное бюро расследований – наше ГБР – этим всем занимается. И они к этому идут", – подчеркнул Бурба.

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