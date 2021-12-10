Кулеба рассказал, чего добивается Путин, требуя "внеблоковости" Украины

Если Запад отбросит требование о нерасширении НАТО на восток, Путин (на фото) также будет удовлетворен, считает Кулеба Фото: EPA

"Если Запад уступит, Россия, безусловно, будет счастлива получить новое право вето относительно внешней политики Украины и процесса принятия решений в НАТО. Если же Запад отбросит эти требования, Путин также будет удовлетворен, потому что это поможет ему создать свежую идеологическую основу для нового вторжения в Украину", – отметил Кулеба.

По его словам, с 2014 года Москва оправдывала свою агрессию против Украины якобы нарушенным обещанием Запада РФ в конце холодной войны о нерасширении НАТО на восток, которое позже было опровергнуто. Новый отказ в предоставлении гарантий НАТО "позволит Путину распространять гораздо более актуальный исторический миф", отметил Кулеба.

"Уже то, что Путин ищет новую идеологическую подоплеку для вторжения в Украину, указывает, что он может стоять на грани принятия крупных решений: например, попытки перекроить сложившийся в Европе порядок безопасности после завершения холодной войны, – считает глава МИД Украины. – Создав кризис, он надеется пригласить президента США Джо Байдена за стол переговоров для его разрешения. За этим столом, представляет Путин, два лидера будут чертить новые границы на карте Европы, рассекая ее на новые сферы влияния".

Москва "фантазирует на эту тему уже много лет", подчеркнул Кулеба.

По его мнению, заверения о "внеблоковости" Украины еще больше разжигают аппетиты Путина.