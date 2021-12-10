Кулеба рассказал, чего добивается Путин, требуя "внеблоковости" Украины

"Если Запад уступит, Россия, безусловно, будет счастлива получить новое право вето относительно внешней политики Украины и процесса принятия решений в НАТО. Если же Запад отбросит эти требования, Путин также будет удовлетворен, потому что это поможет ему создать свежую идеологическую основу для нового вторжения в Украину", – отметил Кулеба.
По его словам, с 2014 года Москва оправдывала свою агрессию против Украины якобы нарушенным обещанием Запада РФ в конце холодной войны о нерасширении НАТО на восток, которое позже было опровергнуто. Новый отказ в предоставлении гарантий НАТО "позволит Путину распространять гораздо более актуальный исторический миф", отметил Кулеба.
"Уже то, что Путин ищет новую идеологическую подоплеку для вторжения в Украину, указывает, что он может стоять на грани принятия крупных решений: например, попытки перекроить сложившийся в Европе порядок безопасности после завершения холодной войны, – считает глава МИД Украины. – Создав кризис, он надеется пригласить президента США Джо Байдена за стол переговоров для его разрешения. За этим столом, представляет Путин, два лидера будут чертить новые границы на карте Европы, рассекая ее на новые сферы влияния".
Москва "фантазирует на эту тему уже много лет", подчеркнул Кулеба.
По его мнению, заверения о "внеблоковости" Украины еще больше разжигают аппетиты Путина.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
По словам Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.
7 декабря Путин и Байден провели более чем двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
10 декабря МИД РФ опубликовал заявление, в котором потребовал от НАТО официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в Альянс, пригрозив "масштабным конфликтом в Европе".