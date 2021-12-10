Заверения о "внеблоковости" Украины еще больше разжигают аппетиты Путина – МИД

Лучший способ отвечать на ультиматумы Путина – игнорировать их, отметил Кулеба (на фото) Фото: EPA

По его мнению, лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно членства Украины в НАТО – игнорировать их.

"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения о "внеблоковости" Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы – вообще их игнорировать", – отметил Кулеба.

Глава МИД напомнил, что в 2010 году Украина закрепила за собой статус "внеблоковости".

"Если "внеблоковость" не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", – резюмировал Кулеба.