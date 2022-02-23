Ле Дриан заявил, что его встреча с Лавровым отменена

В ответ на вопрос об актуальности его запланированной встречи с Лавровым французский министр сказал: "Нет".

Как пишет "Европейская правда", ранее Ле Дриан говорил, что об актуальности встречи шла речь, если Россия не начнет агрессию против Украины.

22 февраля об отмене встречи с Лавровым заявил также госсекретарь США Энтони Блинкен.