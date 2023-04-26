Лубинец: В вопросе обращения с военнопленными ООН обеспокоена не тем, она не может отличить жертву от агрессора

Лубинец считает, что "политика двойных стандартов – это то, чем сейчас занимается ООН" Фото: president.gov.ua

"ООН в который раз обеспокоена не тем. Советник верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани озвучила обеспокоенность организации из-за аудиоматериалов из Telegram-каналов относительно отказа брать в плен военных и их казни. Подлинность записей организация не могла проверить, поэтому призвала и российские, и украинские власти выполнять обязательства по международному праву и расследовать заявления из записей", – написал он.

Лубинец отметил, что в связи с этим возникает вопрос.

"ООН видит сообщения в Telegram-каналах, но не видит официальных писем от украинского омбудсмана относительно ситуации, где украинскому военному отрезают голову или где за "Слава Украине" расстреливают другого украинского военного? Ведь ответа на эти письма я до сих пор не получил", – объяснил он.

По словам омбудсмена, "Украина годами защищается от вооруженной российской агрессии, фиксирует факты нарушения законов и обычаев войны, открыто показывает, как удерживает российских военнопленных, в то время как международная организация по поддержанию и укреплению мира и безопасности возмущается записями из Telegram-каналов".

"Политика двойных стандартов – это то, чем сейчас занимается ООН и кажется, что до сих пор не может отличить жертву от агрессора. Украина самостоятельно с начала российской агрессии фиксирует и расследует преступления, которые совершает на нашей земле страна-спонсор терроризма, и нам необходима надлежащая международная поддержка для того, чтобы виновные понесли справедливое наказание", – заявил Лубинец.

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