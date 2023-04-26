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ПОЛИТИКА

Лубинец: В вопросе обращения с военнопленными ООН обеспокоена не тем, она не может отличить жертву от агрессора

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Лубинец считает, что "политика двойных стандартов это то, чем сейчас занимается ООН"
Лубинец считает, что "политика двойных стандартов – это то, чем сейчас занимается ООН"
Фото: president.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил 26 апреля в Telegram, что представители ООН видят одни сообщения и не видят других, которые касаются обращения с военнопленными в войне России против Украины.

"ООН в который раз обеспокоена не тем. Советник верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани озвучила обеспокоенность организации из-за аудиоматериалов из Telegram-каналов относительно отказа брать в плен военных и их казни. Подлинность записей организация не могла проверить, поэтому призвала и российские, и украинские власти выполнять обязательства по международному праву и расследовать заявления из записей", – написал он.

Лубинец отметил, что в связи с этим возникает вопрос.

"ООН видит сообщения в Telegram-каналах, но не видит официальных писем от украинского омбудсмана относительно ситуации, где украинскому военному отрезают голову или где за "Слава Украине" расстреливают другого украинского военного? Ведь ответа на эти письма я до сих пор не получил", – объяснил он.

По словам омбудсмена, "Украина годами защищается от вооруженной российской агрессии, фиксирует факты нарушения законов и обычаев войны, открыто показывает, как удерживает российских военнопленных, в то время как международная организация по поддержанию и укреплению мира и безопасности возмущается записями из Telegram-каналов".

"Политика двойных стандартов – это то, чем сейчас занимается ООН и кажется, что до сих пор не может отличить жертву от агрессора. Украина самостоятельно с начала российской агрессии фиксирует и расследует преступления, которые совершает на нашей земле страна-спонсор терроризма, и нам необходима надлежащая международная поддержка для того, чтобы виновные понесли справедливое наказание", – заявил Лубинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.

Произошедшее осудили в Украине и за рубежом, в частности Евросоюз.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что подобные случаи не единичны.

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. О предыдущем случае стало известно в марте, когда в сети распространилось видео расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открыли по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, война, права человека, военные, плен, пленные, преступление, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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