ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от "Северного потока – 2"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галущенко и Альтмайер обсудили угрозы от "Северного потока 2"
Галущенко и Альтмайер обсудили угрозы от "Северного потока – 2"
Фото: president.gov.ua

23 августа в Киеве на полях учредительного саммита Крымской платформы состоялась встреча министров энергетики Украины, Германии и США Германа Галущенко, Петера Альтмайера и Дженнифер Грэнхолм. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Министры обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и Европы от реализации проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Как озвучил президент Украины, мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы довольно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в отношении сохранения транзитного потенциала", – рассказал Галущенко на брифинге по итогам встречи.

По его словам, также обсуждалась синхронизация энергосистем Украины и стран Европейского союза.

Галущенко отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии "Газпрома" и ряд шагов, которые можно предпринять для сохранения транзита газа через Украину, сообщил "Укринформ".

Стороны также обсудили реформирование энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и новейших технологий.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Теги: Россия, Германия, Украина, газопровод, монополия, Европа, Андрей Галущенко, Северный поток – 2, Петер Альтмайер, энергосистема, Дженнифер Грэнхолм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядите фантастически", "Венеция вам к лицу!" 63-летняя Шэрон Стоун показала фото из путешествия по Италии
"Выглядите фантастически", "Венеция вам к лицу!" 63-летняя Шэрон Стоун показала фото из путешествия по Италии
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
Молодая жена 60-летнего Цекало засветила округлившийся живот
Молодая жена 60-летнего Цекало засветила округлившийся живот
Какие бывают стили в интерьере
Какие бывают стили в интерьере
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать". Футболист Пятов показал "супернянь" для своих четырех детей
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Я тухлый блогер". Кристина Асмус пожаловалась, что от нее отписываются подписчики, которых у нее больше 4 млн
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
"Буду искать новые киноприключения". Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на "5 канале" закрыли его передачу
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
Зеленские, Ротару, Рыбчинский. Как прошла церемония вручения премии "Национальная легенда Украины". Фото
Зеленские, Ротару, Рыбчинский. Как прошла церемония вручения премии "Национальная легенда Украины". Фото
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS