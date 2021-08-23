Министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от "Северного потока – 2"

Министры обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и Европы от реализации проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Как озвучил президент Украины, мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы довольно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в отношении сохранения транзитного потенциала", – рассказал Галущенко на брифинге по итогам встречи.

По его словам, также обсуждалась синхронизация энергосистем Украины и стран Европейского союза.

Галущенко отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии "Газпрома" и ряд шагов, которые можно предпринять для сохранения транзита газа через Украину, сообщил "Укринформ".

Стороны также обсудили реформирование энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и новейших технологий.