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ПОЛИТИКА

Зеленский назвал причины, по которым МВФ не выделил Украине транш на $700 млн

Программа по сотрудничеству с Международным валютным фондом не выполнена, в частности, из-за закона о Высшем совете правосудия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина получила от МВФ $2,1 млрд
Украина получила от МВФ $2,1 млрд
Фото: EPA

Международный валютный фонд отказался предоставлять транш Украине по ряду причин. В частности, украинская власть должна принять ряд законов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент напомнил, что Украина сотрудничает с МВФ по программе, большую часть денег по которой уже получила ($2,1 млрд). По словам Зеленского, еще ожидается два транша.

"Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш – еще $700 млн. Программа не выполнена из-за нескольких вещей. Например, по юридическому направлению – закон о ВСП [Высшем совете правосудия]. Их [МВФ] же кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. И это непросто. И земельная реформа, и банковский закон. Вы же понимаете, сколько споров в обществе об этом. Я уже не говорю о борьбе с депутатами", – сказал он.

Кроме этого, существует еще несколько экономических мер, которые Украина должна принять.

"Такая договоренность. Нам МВФ говорит, что не достает еще – раз, два, три четыре, пять пунктов. Мы соглашаемся или нет. Я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ. Внутри Украины нам с этой темой не помогают. Наоборот, я знаю, что много людей, много лоббистов работают отдельно с Фондом, рассказывая, что происходит в Украине", – добавил президент.

При выстраивании отношений с международными партнерами Украина придерживается идеи создания независимого государства, заявил Зеленский.

"Некоторые вещи, которые хотят наши западные партнеры, – я их понимаю. С некоторыми вещами я согласен. А с некоторыми – нет. Я гарант Конституции и защищаю независимость Украины. [...] Мы строим независимую Украину, независимую в будущем ни от кого", – объяснил он.

Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. Если этого не случится, у страны всегда есть "план Б и план В", сказал он.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Теги: конституция, МВФ, Владимир Зеленский, транш, Высший совет правосудия, земельная реформа, лоббисты, сотрудничество
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