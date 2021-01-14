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ПОЛИТИКА

"Наш край" требует в суде снизить тарифы на тепло

В партии "Наш край" подчеркнули, что партийцы были инициаторами заседаний местных советов сразу после повышения тарифов на газ, тепло и электроэнергию.

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В обеспечение иска в партии просят суд запретить повышать тариф
В обеспечение иска в партии просят суд запретить повышать тариф
Фото: depositphotos.com

Представители партии "Наш край" обратились в Окружной административный суд Киева с требованием отменить решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении тарифов на отопление. Об этом сообщает 14 января пресс-служба партии.

"Сегодня "Наш край" обращается в суд с требованием отменить решение НКРЭКУ о повышении тарифов на тепло ряда ТЭЦ. В обеспечение иска мы просим запретить повышать тариф. Власть давит на украинцев, а мы давим на нее – через суд. Власть должна понимать силу закона, а понимает только закон силы", – заявил народный депутат Андрей Деркач.

Партийцы подчеркнули, что они были инициаторами заседаний местных советов сразу после повышения тарифов на газ, тепло и электроэнергию.

"Наш край" сразу, как только были приняты эти решения, инициировал обращение местных советов о снижении тарифов. Местные депутаты, как представители людей, остаются едва ли не единственной силой, способной давить на власть. Уже инициированы заседания местных советов или направлены обращения к руководству государства более чем в половине украинских областей", – сказал сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Сергей Шахов.

По поводу принятого в среду решения Кабмина о снижении тарифа на газ Деркач заявил, что нужно снижать и другие тарифы.

"Вчера правительство под нашим давлением было вынуждено отступить – снизило тариф на газ. Но "Наш край" требует пересмотреть и другие тарифы, которые были повышены. На тепло, электроэнергию", – сказал политик.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году).

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины приняло постановление, которым отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час электроэнергии для бытовых потребителей.

Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в ПрикарпатьеПолтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

"По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал и.о. министра.

13 января Кабмин внедрил государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на период карантина. Ожидается, что цена составит 6,99 грн за м³.

Теги: газ, энергетика, отопление, цены, тарифы, Андрей Деркач, НКРЭКУ, Сергей Шахов, Окружной админсуд Киева, цена на газ
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