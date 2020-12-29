Окружению Кернеса нужно было, чтобы выборы мэра Харькова прошли в один тур, пока Геннадий Адольфович не умер – политолог

До смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса его команде требовалось успеть построить необходимые политические конструкции, расставив на ключевых местах нужных людей, заявил политолог Олег Саакян.

Окружению умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса нужно было, чтобы выборы городского головы прошли в один тур, заявил в комментарии "Фактам" политолог Олег Саакян.

"В окружении господина Кернеса готовились к любому сценарию. Тем более что состояние здоровья мэра Харькова в последние годы было достаточно сложным. Все понимали, что любой вызов его здоровью может иметь весьма серьезные последствия вплоть до летальных. Избирательная кампания в Харькове длилась не два-три дня, а растянулась на месяцы. Естественно, у команды Кернеса была возможность отреагировать на ситуацию максимально эффективно. К смерти Геннадия Адольфовича его команда была готова", – подчеркнул Саакян.

По его словам, команда Кернеса торопилась, чтобы до его смерти на ключевых местах были расставлены нужные ей люди.

"Необходимо было сделать все, чтобы выборы городского головы прошли в один тур. То есть у Кернеса не должно было быть явных соперников, которые могли бы помешать набрать тяжелобольному Геннадию Адольфовичу 51% и выше. Окружению Кернеса нужно было торопиться. До возможной смерти вновь избранного мэра его команде требовалось успеть построить необходимые политические конструкции. На всех ключевых местах к тому времени уже должны были быть расставлены необходимые люди. Потому что в противном случае смерть Кернеса могла спровоцировать большую ревизию на местах. Существовал риск того, что Кернес может умереть еще до того, как будет избран будущий исполняющий обязанности мэра, он же секретарь горсовета, если избирательная кампания растянется на два тура. А тогда для окружения Кернеса ситуация могла стать непредсказуемой", – отметил политолог.

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с бывшим градоначальником, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.