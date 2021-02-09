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Платные камеры в украинских СИЗО. Обмудсмен на этой неделе обжалует приказ Минюста о введении услуги

Условия, которые в рамках эксперимента Министерства юстиции создают в платных камерах следственных изоляторов, должны быть созданы во всех камерах, считает обмудсмен Людмила Денисова.

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В украинских СИЗО нужно отремонтировать более 2,5 тыс. камер (на фото одна из отремонтированных камер в Киевском СИЗО за счет платной услуги)
В украинских СИЗО нужно отремонтировать более 2,5 тыс. камер (на фото – одна из отремонтированных камер в Киевском СИЗО за счет платной услуги)
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на этой неделе подаст в суд иск, в котором обжалует приказ Министерства юстиции о запуске функционирования платных камер в следственных изоляторах. Об этом Денисова сказала в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 8 февраля. 

Денисова говорила в сентябре 2020 года, что этот проект содержит дискриминационные положения. Тогда она заявляла, что Офис омбудсмена готовит заключение о наличии дискриминационных положений при реализации проекта и будет подавать иск об отмене порядка проведения эксперимента или внесении изменений в него. 

Теперь она хочет добиться отмены приказа министерства. 

"Я до сих пор считаю, что это дискриминация. Начиная с первого решения, которое было принято Министерством юстиции в мае прошлого года, мы воюем за то, что нужно всем такие хорошие условия, какие они делают в платных камерах. На этой неделе планируем обратиться с иском в Окружной административный суд Киева, чтобы обжаловать приказ Минюста, которым введена дискриминация прав людей по имущественному признаку. Мы хотим, чтобы они его отменили и создали всем заключенным нормальные условия", – сказала она. 

Комментируя ограниченное финансирование ведомства из госбюджета, Денисова акцентировала внимание на необходимости соблюдать требования Конституции. 

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине 29 следственных изоляторов.

Платные камеры в мае 2020 года начали предлагать в КиевскомЛьвовскомЧерниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе.

По состоянию на конец января 2021 года такая услуга есть в 26 СИЗО Украины. Сумма поступлений от платных камер составила на 26 января 2,3 млн грн. По состоянию на 1 января 2021 года за счет поступлений от этой услуги отремонтировали 28 бесплатных камер в СИЗО. В ремонте нуждаются еще более 2,5 тыс. 

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, СИЗО, Людмила Денисова, заключенные, дискриминация, ремонт, Минюст
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