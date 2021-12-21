Порошенко подозревают в госизмене, Зеленский встретился с Дудой и Науседой. Главное за день

Порошенко сообщили о подозрении в госизмене

Пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям по делу о поставках угля из ОРДЛО. Порошенко, а также нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Службе безопасности Украины называют ключевыми фигурантами производства.

Адвокат пятого президента Илья Новиков сказал, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте, а прокуроры говорят, уведомили Порошенко о подозрении таким способом, который предусмотрен законодательством.

Порошенко с 17 декабря находится за пределами Украины. Он "наверняка вернется" вскоре, сказал Новиков, но не назвал конкретных сроков. По словам адвоката, до конца года это не произойдет, но Порошенко на 23 декабря вызывают в Госбюро расследований – ему планируют вручать ходатайство о мере пресечения.

Саммит "Люблинского треугольника" в Гуте

В резиденции президента Украины "Синегора" (в селе Гута Ивано-Франковской области) состоялся саммит лидеров "Люблинского треугольника" – украинского президента Владимира Зеленского, президента Польши Анджея Дуды и президента Литвы Гитанаса Науседы.

По итогам переговоров три президента сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша, в частности, подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по отбору главы САП

Окружной административный суд Киева принял решение об отмене порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и, по мнению юристов Центра противодействия коррупции, поставил под угрозу процесс избрания главы САП.

Однако решение не является окончательным и еще не вступило в силу. Заседание конкурсной комиссии должно состояться 21 декабря, туда планируют лично прийти западные дипломаты.

Решение ОАСК не является основанием для затягивания конкурса, а у комиссии есть все необходимые возможности для его завершения, считают в Офисе президента.

Кожара вышел на свободу

Министр иностранных дел Украины в 2012−2014 годах Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога. За три недели до этого размер залога Кожаре уменьшили почти в три раза, рассказывала дочь убитого.