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"Принес Беларуси благосостояние почти в два раза выше". Гетманцев выразил симпатию Лукашенко и раскритиковал Порошенко

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По мнению Гетманцева (на фото), 27 лет Лукашенко у власти "принесли Беларуси вдвое больше благосостояния", чем один президентский срок Порошенко
По мнению Гетманцева (на фото), 27 лет Лукашенко у власти "принесли Беларуси вдвое больше благосостояния", чем один президентский срок Порошенко
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко более эффективным лидером, чем пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом Гетманцев заявил в своем Facebook 7 сентября.

На согласительном совете Верховной Рады 7 сентября Порошенко сравнил политику действующего главы государства Владимира Зеленского с действиями Лукашенко.

"Потому что политическое поведение Зеленского с преследованиями оппозиции, со всеми своими вагнерами, чаусами, трухиными, зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решеткой, четко подтверждает: господин Зеленский движется по проторенной дороге Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит", – заявил Порошенко. Фрагмент выступления опубликован в его Telegram.

"Напомню, что Лукашенко у власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако лет, которые принесли Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем в результате неслыханных реформ пятого президента", – заявил Гетманцев. Каким образом и за какой именно период измерялось благосостояние стран, он не уточнил.

Гетманцев также написал, что пенсионеры в Беларуси "могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить", и пообещал, что нынешняя власть Украины обеспечит "и пенсионерам, и учителям, и медикам надлежащие стандарты жизни".

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/6049460888462536

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".

На пресс-конференции 9 августа Лукашенко заявил о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом, о якобы переправке оружия и подготовке в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси, а также угрожал "поставить на колени" Украину вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Петр Порошенко, Беларусь, Александр Лукашенко, экономика, реформы, Даниил Гетманцев
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