"Принес Беларуси благосостояние почти в два раза выше". Гетманцев выразил симпатию Лукашенко и раскритиковал Порошенко

По мнению Гетманцева (на фото), 27 лет Лукашенко у власти "принесли Беларуси вдвое больше благосостояния", чем один президентский срок Порошенко Фото: Danil Getmantsev / Facebook

На согласительном совете Верховной Рады 7 сентября Порошенко сравнил политику действующего главы государства Владимира Зеленского с действиями Лукашенко.

"Потому что политическое поведение Зеленского с преследованиями оппозиции, со всеми своими вагнерами, чаусами, трухиными, зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решеткой, четко подтверждает: господин Зеленский движется по проторенной дороге Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит", – заявил Порошенко. Фрагмент выступления опубликован в его Telegram.

"Напомню, что Лукашенко у власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако лет, которые принесли Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем в результате неслыханных реформ пятого президента", – заявил Гетманцев. Каким образом и за какой именно период измерялось благосостояние стран, он не уточнил.

Гетманцев также написал, что пенсионеры в Беларуси "могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить", и пообещал, что нынешняя власть Украины обеспечит "и пенсионерам, и учителям, и медикам надлежащие стандарты жизни".