Резников заявил, что санкции в отношении граждан Украины не нарушают закон

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, комментируя санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, сказал, что закон позволяет применять такие меры против граждан Украины.

Введение санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака не является нарушением закона Украины. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 5 февраля заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заслуженный юрист Украины Алексей Резников.

"В Украине есть несколько инстанций, которые могут принимать меры пресечения. Это суд, если выдается ходатайство о выборе меры пресечения. Это Национальный банк, который решает, есть ли нарушения со стороны банков, Совет нацбезопасности, который является коллегиальным органом и по Конституции имеет право применять меру пресечения, пока идет следствие, проверка. Но так как есть сомнения, подозрения в том, что существует угроза национальной безопасности, СНБО коллегиально принимает решение", – отметил он.

По его словам, в законе есть перечень субъектов – это иностранцы, иностранные компании, а также другие субъекты, которые находятся под воздействием иностранных компаний.

"Это и есть граждане Украины", – уточнил Резников.

В соответствии с законом Украины "О санкциях", их можно применять к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, находящемуся под контролем иностранного юридического лица или физического лица – нерезидента, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В ответ на это в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.