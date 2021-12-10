"Россия держит паузу". Украина пока не видит изменений в поведении РФ – Кулеба

Он напомнил, что 9 декабря проходило заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Мы внимательно следили за заседанием, чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поводу поведения на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели. Россия держит паузу, но дискуссии продолжаются сегодня. Мы увидим в ближайшие дни, имел разговор Путина и Байдена практические последствия или Путин продолжает повышать ставки", – сообщил министр.
Беседа Байдена с Путиным состоялась 7 декабря. Она длилась около двух часов и была посвящена в том числе Украине.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
9 декабря Байден пообщался с Зеленским, беседа продлилась полтора часа.