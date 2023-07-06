Шарию сообщили о подозрении в помощи ФСБ РФ в подготовке постановочных видео с допросов украинских пленных

По данным СБУ, Шарий лично подсказывал ФСБ РФ, как правильно снимать допросы и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из них невыгодные для РФ моменты. Смонтированные сюжеты РФ потом использовала для дискредитации военно-политического руководства Украины.

Следствие также выяснило, что Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Коммуницировать с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе – экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в госизмене.

СБУ задокументировала, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После монтажа роликов их согласовали с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий дополнил сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался перед своими кураторами, прислав ссылки на публикации.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые откликались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", – говорится в сообщении СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

СБУ также опубликовала перехваченные разговоры пропагандиста. На них человек с голосом Шария говорит, чтобы на записях пленные поблагодарили его за помощь в публикации видео.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube

Сам Шарий признает, что действительно общался с украинскими военными, которые находились в российском плену, и монтировал видео с ними.

Однако пропагандист утверждает, что сотрудничал не с ФСБ, а с человеком "не осужденным украинским судом, ранее занимавшим должность в украинском МВД и сегодня находящимся в РФ". По словам Шария, он просил пленных "чтобы они не рассказывали пропагандистские речевки, а просто передавали приветы родным".