Шарию сообщили о подозрении в помощи ФСБ РФ в подготовке постановочных видео с допросов украинских пленных

По данным СБУ, Шарий лично подсказывал ФСБ РФ, как правильно снимать допросы и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из них невыгодные для РФ моменты. Смонтированные сюжеты РФ потом использовала для дискредитации военно-политического руководства Украины.
Следствие также выяснило, что Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Коммуницировать с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе – экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в госизмене.
СБУ задокументировала, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После монтажа роликов их согласовали с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий дополнил сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался перед своими кураторами, прислав ссылки на публикации.
"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые откликались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", – говорится в сообщении СБУ.
Следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
СБУ также опубликовала перехваченные разговоры пропагандиста. На них человек с голосом Шария говорит, чтобы на записях пленные поблагодарили его за помощь в публикации видео.
Сам Шарий признает, что действительно общался с украинскими военными, которые находились в российском плену, и монтировал видео с ними.
Однако пропагандист утверждает, что сотрудничал не с ФСБ, а с человеком "не осужденным украинским судом, ранее занимавшим должность в украинском МВД и сегодня находящимся в РФ". По словам Шария, он просил пленных "чтобы они не рассказывали пропагандистские речевки, а просто передавали приветы родным".
В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в одном из ресторанов McDonald's в Киеве. В том же году получил политическое убежище в Литве, но в 2021-м Литва лишила его этого статуса.
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть (сейчас на территории Украины его YouTube-канал заблокирован).
В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности). По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария из Испании в Украину. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу российских структур, считают в спецслужбе.
После начала уголовного производства Шария вызвали на допрос, а когда он не явился, объявили в розыск.
4 мая 2022 года Шария задержали в Испании. По информации El País, последние годы блогер жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера. Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил его под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции. В Офисе генпрокурора заявили, что занимаются этим вопросом, но предупредили, что "процесс экстрадиции – очень длительный всегда".
Против Шария в Украине введены санкции, а деятельность его партии запрещена.