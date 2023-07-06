ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шарию сообщили о подозрении в помощи ФСБ РФ в подготовке постановочных видео с допросов украинских пленных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шария подозревают в помощи ФСБ в записи видео с украинскими пленными
Шария подозревают в помощи ФСБ в записи видео с украинскими пленными
Фото: Анатолий Шарий / Telegram

Пророссийский блогер и пропагандист Анатолий Шарий получил новое подозрение в госизмене. В СБУ считают, что он участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где россияне допрашивают украинских пленных. Об этом говорится в релизе СБУ от 6 июля.

По данным СБУ, Шарий лично подсказывал ФСБ РФ, как правильно снимать допросы и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из них невыгодные для РФ моменты. Смонтированные сюжеты РФ потом использовала для дискредитации военно-политического руководства Украины.

Следствие также выяснило, что Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Коммуницировать с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе – экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в госизмене.

СБУ задокументировала, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После монтажа роликов их согласовали с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий дополнил сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался перед своими кураторами, прислав ссылки на публикации.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые откликались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", – говорится в сообщении СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

СБУ также опубликовала перехваченные разговоры пропагандиста. На них человек с голосом Шария говорит, чтобы на записях пленные поблагодарили его за помощь в публикации видео.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

Сам Шарий признает, что действительно общался с украинскими военными, которые находились в российском плену, и монтировал видео с ними.

Однако пропагандист утверждает, что сотрудничал не с ФСБ, а с человеком "не осужденным украинским судом, ранее занимавшим должность в украинском МВД и сегодня находящимся в РФ". По словам Шария, он просил пленных "чтобы они не рассказывали пропагандистские речевки, а просто передавали приветы родным". 

Контекст:

В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в одном из ресторанов McDonald's в Киеве. В том же году получил политическое убежище в Литве, но в 2021-м Литва лишила его этого статуса

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть (сейчас на территории Украины его YouTube-канал заблокирован). 

В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности). По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария из Испании в Украину. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу российских структур, считают в спецслужбе.

После начала уголовного производства Шария вызвали на допрос, а когда он не явился, объявили в розыск

4 мая 2022 года Шария задержали в Испании. По информации El País, последние годы блогер жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера. Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил его под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции. В Офисе генпрокурора заявили, что занимаются этим вопросом, но предупредили, что "процесс экстрадиции – очень длительный всегда"

Против Шария в Украине введены санкции, а деятельность его партии запрещена

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Севастополь, война, военные, ФСБ, следствие, видео, госизмена, Анатолий Шарий, допрос, ВСУ, война России против Украины, безопасность, подозрение, блогер, измена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Галина ГРИШИНА
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Галина ГРИШИНА
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
Галина ГРИШИНА
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Галина ГРИШИНА
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
Галина ГРИШИНА
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Галина ГРИШИНА
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Галина ГРИШИНА
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Галина ГРИШИНА
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
Галина ГРИШИНА
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (57702)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (56294)
3
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (55391)
4
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (53300)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (49149)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (48395)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (44515)
8
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (35876)
 
 
 
 