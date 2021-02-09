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Степанов: Я привьюсь любой вакциной, которая будет зарегистрирована в Украине

Вакцина от коронавируса, которая будет зарегистрирована в Украине, пройдет перед этим проверку у специалистов высокого уровня, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Степанов отметил, что не стал бы прививаться российской вакциной
Степанов отметил, что не стал бы прививаться российской вакциной
Фото: Максим Степанов / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что привьется любой вакциной, которая будет зарегистрирована в стране.

"Я хорошо знаю систему и точно знаю: если вакцина зарегистрирована в Украине, ей можно прививаться. В системе регистрации работают специалисты высокого уровня. Уверен, они не поставят на разрешительных документах свою подпись, если у них будут даже малейшие сомнения. Не говоря уже о том, что мне ставить финальную подпись. Я детально все буду изучать", – подчеркнул Степанов.

При этом министр отметил, что не стал бы прививаться российской вакциной.

Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся. Читайте полную версию интервью.

В мире по состоянию на 9 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 134 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

В феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. Всего по этой программе Украина рассчитывает получить 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Еще 12 млн доз вакцинразработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents. 

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн. По словам Степанова, Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин.

По состоянию на 9 февраля в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции, из них 2565 – за последние сутки. Выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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