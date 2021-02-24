Стерненко передал из-за решетки письмо с обращением к своим сторонникам

Приговоренный к семи годам тюрьмы активист Сергей Стерненко призвал сторонников бороться за право и пожелал им смелости в борьбе.

Активист Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам тюрьмы по делу о похищении человека, передал через адвоката обращение к своим сторонникам. Письмо было опубликовано на его странице в Facebook.

Стерненко написал, что не будет жаловаться на условия, так как "тюрьма есть тюрьма", и передал приветствия сторонникам.

Активист подчеркивает, что, по его мнению, приговор ему – не правовой, а политический.

"Судью явно сломали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и осудить меня на основании одних лишь слов титушки-колаборанта, который служит [мэру Одессы Геннадию] Труханову", – написал он.

Он призвал сторонников бороться за право, пожелал им смелости в борьбе и выразил уверенность, что они "этот произвол так просто не оставят". Отдельно Стерненко призвал вызволять Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Эти черти так просто не остановятся, и политические репрессии будут только набирать обороты. Поэтому единственное, о чем прошу – не молчите. Говорите громко. У вас есть на это право. Нас много, и всех они не закроют. Не забывайте о своих. Вызволяйте Антоненко. Боритесь за каждого", – написал он.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, активист Руслан Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. Демчука и Стерненко арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал "Бабель".

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.