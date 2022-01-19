Столтенберг в разговоре с Зеленским выразил поддержку Украине в связи с угрозой со стороны РФ

"Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации безопасности вокруг Украины", – говорится в сообщении.

Столтенберг проинформировал Зеленского о результатах недавнего заседания Совета НАТО – Россия и перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности.

Зеленский поблагодарил генсека НАТО за поддержку Альянсом суверенитета, независимости и евроатлантических стремлений Украины.

"Он особо отметил принципиальную позицию НАТО относительно приверженности политике открытых дверей. Президент выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны Альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и способностей нашего государства противодействовать современным угрозам, в частности кибератакам", – говорится в сообщении.

Столтенберг в Twitter заявил, что поговорил с Зеленским, чтобы "выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы".

"Союзники [по НАТО] призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", – написал он.