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ПОЛИТИКА

Столтенберг в разговоре с Зеленским выразил поддержку Украине в связи с угрозой со стороны РФ

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Зеленский и Столтенберг поговорили по телефону
Зеленский и Столтенберг поговорили по телефону
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации безопасности вокруг Украины", – говорится в сообщении.

Столтенберг проинформировал Зеленского о результатах недавнего заседания Совета НАТО – Россия и перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности.

Зеленский поблагодарил генсека НАТО за поддержку Альянсом суверенитета, независимости и евроатлантических стремлений Украины.

"Он особо отметил принципиальную позицию НАТО относительно приверженности политике открытых дверей. Президент выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны Альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и способностей нашего государства противодействовать современным угрозам, в частности кибератакам", – говорится в сообщении.

Столтенберг в Twitter заявил, что поговорил с Зеленским, чтобы "выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы".

"Союзники [по НАТО] призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", – написал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
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