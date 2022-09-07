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Страны Балтии усложнят жизнь россиянам с шенгенскими визами

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Попасть в страны Балтии даже с визами россиянам будет непросто
Попасть в страны Балтии даже с визами россиянам будет непросто
Фото: depositphotos.com

Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиян, имеющих действующие шенгенские визы. Об этом 7 сентября сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter.

Латвийский дипломат рассказал, что страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении  пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Исключения предусмотрены, но их будет немного.

По словам Ринкевичса, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Теги: Россия, загранпаспорт, Украина, Латвия, Эстония, Литва, визовый режим, страны Балтии, Эдгарс Ринкевичс
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