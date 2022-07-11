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Суд отменил домашний арест фигуранту дела о поставках угля из ОРДЛО, бизнесмену Кузяре

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Следствие считает Кузяру посредником в схеме поставок угля из ОРДЛО в 2014 2015 годах
Следствие считает Кузяру посредником в схеме поставок угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах
Фото: Sergey Kuzyara / Facebook (архив)

Бизнесмену Сергею Кузяре, подозреваемому в государственной измене, суд отменил круглосуточный домашний арест и в марте назначил, а в июле продлил меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на материалы Лычаковского районного суда Львова. 

12 января Печерский суд Киева выпустил Кузяру из СИЗО под домашний арест.

В марте Лычаковский суд Львова отменил ему домашний арест и избрал более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. 

Суд также возложил на него ряд обязательств: прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, имеющими процессуальный статус в этом уголовном производстве; сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

4 июля Лычаковский районный суд продлил Кузяре эти ограничения еще на два месяца – до 4 сентября.

Контекст:

Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента, но сам он это отрицал, писали "Новости Донбасса"

В сентябре 2021 года Кузяре сообщили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям и отправили под арест с альтернативой залога в 500 млн грн. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Кузяру следствие считает посредником в этой схеме. Он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленый" коридор из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и другого, рассказывала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. 

В деле также фигурирует бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Суд разрешил задержать экс-министра как подозреваемого, но, по информации Государственной пограничной службы Украины, Демчишин находится за пределами страны. 

В рамках этого же производства подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в октябре 2021 года предъявили нардепу, лидеру политсовета ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, а в декабре – пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

10 февраля 2022 года директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле. 17 февраля Венедиктова заявила, что расследование так называемого "угольного дела" в отношении Порошенко и Медведчука должно быть завершено в сентябре 2022 года.

Теги: уголь, госизмена, ОРДЛО, уголовное производство, ЛДНР, домашний арест, личное обязательство, суд, Сергей Кузяра
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