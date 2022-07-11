Суд отменил домашний арест фигуранту дела о поставках угля из ОРДЛО, бизнесмену Кузяре

Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на материалы Лычаковского районного суда Львова.
12 января Печерский суд Киева выпустил Кузяру из СИЗО под домашний арест.
В марте Лычаковский суд Львова отменил ему домашний арест и избрал более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.
Суд также возложил на него ряд обязательств: прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, имеющими процессуальный статус в этом уголовном производстве; сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.
4 июля Лычаковский районный суд продлил Кузяре эти ограничения еще на два месяца – до 4 сентября.
Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента, но сам он это отрицал, писали "Новости Донбасса".
В сентябре 2021 года Кузяре сообщили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям и отправили под арест с альтернативой залога в 500 млн грн. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Кузяру следствие считает посредником в этой схеме. Он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленый" коридор из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и другого, рассказывала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
В деле также фигурирует бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Суд разрешил задержать экс-министра как подозреваемого, но, по информации Государственной пограничной службы Украины, Демчишин находится за пределами страны.
В рамках этого же производства подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в октябре 2021 года предъявили нардепу, лидеру политсовета ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, а в декабре – пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.
В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".
10 февраля 2022 года директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле. 17 февраля Венедиктова заявила, что расследование так называемого "угольного дела" в отношении Порошенко и Медведчука должно быть завершено в сентябре 2022 года.