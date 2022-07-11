Суд отменил домашний арест фигуранту дела о поставках угля из ОРДЛО, бизнесмену Кузяре

Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на материалы Лычаковского районного суда Львова.

12 января Печерский суд Киева выпустил Кузяру из СИЗО под домашний арест.

В марте Лычаковский суд Львова отменил ему домашний арест и избрал более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Суд также возложил на него ряд обязательств: прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, имеющими процессуальный статус в этом уголовном производстве; сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

4 июля Лычаковский районный суд продлил Кузяре эти ограничения еще на два месяца – до 4 сентября.