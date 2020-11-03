В Италии оправдали украинца Маркива, анонимные Telegram-каналы сообщили о смерти Кернеса. Главное за день

В Италии оправдали Маркива

Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд первой инстанции в Павии обвинил в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и приговорил к 24 годам тюрьмы. Теперь Маркив вернется в Украину.

Анонимные Telegram-каналы сообщили о смерти Кернеса

Издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сегодня сообщили о смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг сообщения о смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В Украине новый рекорд COVID-19

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в Украине у 8899 человек, что является новым рекордом.

Подозреваемая в сепаратизме Штепа стала депутатом горсовета в Славянске

По данным протоколов территориальной избирательной комиссии, бывшему городскому голове Славянска Донецкой области Неле Штепе не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур выборов мэра Славянска. Однако она избрана депутатом городского совета от Партии мира и развития.

"Боруссия" разгромила "Шахтер" в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение от "Боруссии" из Менхенгладбаха – он проиграл со счетом 0:6.

Один из обвиняемых по делу МН17 впервые дал показания публично

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов ответил на вопросы своих адвокатов. Записанную на видео встречу показали сегодня в нидерландском суде по делу о крушении MH17. Пулатов сказал, что накануне и после крушения самолета не видел у боевиков "ДНР" зенитно-ракетной установки "Бук".

ИГИЛ взял ответственность за теракт в Вене

Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт, в результате которого погибли как минимум пять человек. 3 ноября террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что именно она причастна к этому событию.

По уточненным данным, в результате теракта в Вене пострадали 22 человека, погибли пятеро. На севере Австрии задержали подозреваемого в нападении.

В США проходят выборы президента

Сегодня в США проходят выборы президента. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Любой из них в случае победы на выборах станет старейшим американским президентом.