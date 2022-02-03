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ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Монастырского

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Группа парламентариев считает, что Монастырский злоупотребляет властью и служебным положением
Группа парламентариев считает, что Монастырский злоупотребляет властью и служебным положением
Фото: mvs.gov.ua

Группа нардепов от "Европейской солидарности", среди которых сопредседатели фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко, а также внефракционный парламентарий, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 3 февраля зарегистрировали в парламенте проект постановления №7009 об увольнении Дениса Монастырского с должности министра внутренних дел Украины.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что "в последнее время вокруг Министерства внутренних дел Украины складывается ситуация, свидетельствующая о ненадлежащем исполнении министром своих обязанностей".

Авторы документа упомянули скандал вокруг бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, столкновения в Киеве – на митинге в поддержку пятого президента Петра Порошенко 19 января и во время акции предпринимателей 25 января.

Также они напомнили о ситуации с ДТП, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

Обнародование видео полицейских с места этой аварии стало "последним чрезвычайным событием", считают авторы документа. Ролик, обнародованный в СМИ, свидетельствует о том, что Монастырский "покрывал преступление", утверждают нардепы.

"Это свидетельствует о злоупотреблении властью и служебным положением министром внутренних дел. Министр не может обеспечить формирование и реализацию государственной политики в соответствующих областях деятельности министерства, ведь покрывает преступления, злоупотребляет властью и служебным положением, в связи с чем подлежит увольнению с занимаемой должности", – резюмировали авторы документа.

Контекст:

Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД 16 июля 2021 года. До этого он возглавлял комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности, был нардепом от "Слуги народа".

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась, но по данным экс-главы МВД Арсена Авакова, речь идет о долларах), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Утром 2 февраля глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами "Украинской правды", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским, и заверяют, что полицейские "добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП". Глава МВД видел видео, которое сняли полицейские на месте аварии, через несколько дней после ДТП, сказала главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она уверена, что Трухина покрывали.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ.

Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от "Слуги народа", которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Он называл нардепа "бухгалтером".

Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. "Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов от партии "Слуга народа", – отметил президент, комментируя появление видео.

Монастырский пока не комментировал публикацию видео с камер полицейских.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, МВД, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, увольнение, Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, Александр Трухин
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