В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Монастырского

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что "в последнее время вокруг Министерства внутренних дел Украины складывается ситуация, свидетельствующая о ненадлежащем исполнении министром своих обязанностей".

Авторы документа упомянули скандал вокруг бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, столкновения в Киеве – на митинге в поддержку пятого президента Петра Порошенко 19 января и во время акции предпринимателей 25 января.

Также они напомнили о ситуации с ДТП, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

Обнародование видео полицейских с места этой аварии стало "последним чрезвычайным событием", считают авторы документа. Ролик, обнародованный в СМИ, свидетельствует о том, что Монастырский "покрывал преступление", утверждают нардепы.

"Это свидетельствует о злоупотреблении властью и служебным положением министром внутренних дел. Министр не может обеспечить формирование и реализацию государственной политики в соответствующих областях деятельности министерства, ведь покрывает преступления, злоупотребляет властью и служебным положением, в связи с чем подлежит увольнению с занимаемой должности", – резюмировали авторы документа.