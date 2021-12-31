Жена Гогилашвили официально работает с Зеленским, но без доступа к гостайне – Подоляк

"Мария Левченко не допущена к гостайне и не присутствует на таких совещаниях, здесь точно нет никаких регламентных нарушений. Левченко – личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала", она занимается его рабочим графиком", – заявил он.

Подоляк опроверг информацию о том, что Левченко получает зарплату в студии "Квартал 95", по его словам, она официально трудоустроена в Офисе президента, чтобы "снять двусмысленность".