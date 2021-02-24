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"Вакханалия насилия". Геращенко осудил поведение участников акции в поддержку Стерненко по отношению к полицейским

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что в МВД поддерживают мирные протесты, но категорически против насилия и провокаций.

Горящий шлем полицейского на акции под Офисом президента
Горящий шлем полицейского на акции под Офисом президента
Скриншот: Антон Геращенко / Facebook

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео столкновений между активистами и правоохранителями на акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко и заявил, что эта акция не была мирным протестом.

"Полицейские и нацгвардейцы – также граждане Украины. У них есть родители и дети. У них есть честь и достоинство. Они не заслуживают того, чтобы какой-то "парасюк" (экс-нардеп Владимир Парасюк был на акции, на видео он отобрал шлем у полицейского и отнес его в толпу протестующих. – "ГОРДОН") брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал. То, что вчера было под Офисом президента, – это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции достоинства", – написал он.

Геращенко пообещал, что полиция и Нацгвардия будут защищать внутреннюю безопасность и общественное спокойствие украинцев. Он подчеркнул, что в МВД поддерживают мирные протесты, но категорически против насилия и провокаций.

"На видео – брутальное, бесчеловечное насилие в отношении полицейских и нацгвардейцев, которое ничем не может быть оправдано!" – заявил он. 

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3734795159940637/

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, активист Руслан Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. Демчука и Стерненко арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал "Бабель".

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в ОдессеЖитомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты перешли в столкновения с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Теги: МВД, протесты, столкновения, Владимир Парасюк, провокации, Антон Геращенко, активист, Сергей Стерненко, столкновение, акции протеста, травмы
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