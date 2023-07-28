Верховная Рада призвала ЮНЕСКО исключить из своего состава страну-агрессора Россию

"Украинский парламент обратился к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом внести изменения в Устав о необходимости лишения Российской Федерации членства в ЮНЕСКО", – написал он.

Спикер Рады отметил, что народные депутаты также призвали осудить преступления российских оккупантов против культурного наследия Украины; расследовать эти преступления для привлечения виноных к ответственности, а также "немедленно направить в Украину миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО по защите объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии".

Народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что решение поддержали 296 членов парламента.