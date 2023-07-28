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Верховная Рада призвала ЮНЕСКО исключить из своего состава страну-агрессора Россию

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Обращение к ЮНЕСКО поддержали 296 нардепов
Обращение к ЮНЕСКО поддержали 296 нардепов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

28 июля Верховная Рада обратилась к организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также к властям стран, которые в нее входят, с призывом исключить из ЮНЕСКО страну-агрессора Россию. Об этом сообщил в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Украинский парламент обратился к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом внести изменения в Устав о необходимости лишения Российской Федерации членства в ЮНЕСКО", – написал он.

Спикер Рады отметил, что народные депутаты также призвали осудить преступления российских оккупантов против культурного наследия Украины; расследовать эти преступления для привлечения виноных к ответственности, а также "немедленно направить в Украину миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО по защите объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии".

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0aC8WfZgPTTbp5VjYv4nN8w2YdSNPjHZC4UrwWNz8sJWRQkRD5UTyFzcD2WixpbXMl

Народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что решение поддержали 296 членов парламента.

Контекст:

Россия регулярно атаковала Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным, погибло двое и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадало 28 памятников – объектов культурного наследия. 

В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор УПЦ МП, одна из его стен имеет нестабильное положение, поэтому может обрушиться, рассказали в горсовете 24 июля. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.

ЮНЕСКО "решительно осудила" российский удар по Одессе и пообещала направить в город свою делегацию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, Львов, Одесса, культура, народные депутаты
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