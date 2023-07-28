Верховная Рада призвала ЮНЕСКО исключить из своего состава страну-агрессора Россию

"Украинский парламент обратился к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом внести изменения в Устав о необходимости лишения Российской Федерации членства в ЮНЕСКО", – написал он.
Спикер Рады отметил, что народные депутаты также призвали осудить преступления российских оккупантов против культурного наследия Украины; расследовать эти преступления для привлечения виноных к ответственности, а также "немедленно направить в Украину миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО по защите объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии".
Народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что решение поддержали 296 членов парламента.
Россия регулярно атаковала Одессу и Одесскую область ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 июля произошел самый масштабный обстрел Одессы. По последним данным, погибло двое и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждено 61 здание, пострадало 28 памятников – объектов культурного наследия.
В ходе атаки оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор УПЦ МП, одна из его стен имеет нестабильное положение, поэтому может обрушиться, рассказали в горсовете 24 июля. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают действия оккупантов шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения ее условий.
ЮНЕСКО "решительно осудила" российский удар по Одессе и пообещала направить в город свою делегацию.