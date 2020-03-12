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Внеочередное заседание Рады на следующей неделе пока не планируется – Арахамия

Верховная Рада планировала собраться на внеочередное заседание для назначения нового генерального прокурора. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что пока парламентарии будут заниматься законопроектом о рынке земли.

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Арахамия: Никаких внеочередных заседаний пока что не планируется
Арахамия: Никаких внеочередных заседаний пока что не планируется
Фото: Ukrainian Marketing Forum / Facebook

Внеочередное заседание Верховной Рады на следующей пленарной неделе пока не планируется. Об этом 11 февраля журналистам после заседания комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Никаких внеочередных заседаний пока что не планируется", – сказал Арахамия.

Верховная Рада планировала собраться на внеочередное заседание для назначения нового генерального прокурора.

Он добавил, что если темп рассмотрения поправок к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" сохранится, то уже в среду, четверг или пятницу следующей пленарной недели Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект во втором чтении.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. "За" проголосовали 263 народных депутата. Принятие постановления означает отставку генпрокурора.

Авторы постановления о недоверии вменяли генпрокурору отсутствие прогресса в делах экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, мэра Львова Андрея Садового, замалчивание хода расследования деятельности компании Burisma и т.д.

Рябошапка выступил в парламенте с отчетом; в конце речи он заявил: "Я не стал ничьим слугой. Был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу. Но ухожу для того, чтобы вернуться". После этого он вышел из сессионного зала, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Накануне отставки президент Украины Владимир Зеленский назвал Рябошапку хорошим специалистом, но по мнению президента, он не показал результат.

После отставки Рябошапки, по данным СМИ, в отставку подал и его первый заместитель Виталий Касько. Информация и о Рябошапке, и о Касько уже исчезла с сайта Офиса генпрокурора. И.о. главы ведомства до назначения нового руководителя стал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак Чумак. На своих должностях, судя по информации на сайте ведомства, остаются замгенпрокурора Виктор Трепак и Гюндуз Мамедов и заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, законопроект, Давид Арахамия, рынок земли
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