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Заявление Ткаченко об отставке не поступало в Раду – Стефанчук

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Заявление Ткаченко об отставке не зарегистрировано в аппарате Верховной Рады
Заявление Ткаченко об отставке не зарегистрировано в аппарате Верховной Рады
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Заявление министра культуры Александра Ткаченко об отставке не зарегистрировано в Верховной Раде. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге, который транслировался на канале Рады в YouTube.

"Оно в Верховную Раду не заходило. Официально в Верховную Раду через систему "входящие – исходящие" оно не заходило. Мы выясняем дальше эту ситуацию", – сказал он.

Журналисты напомнили, что еще 15 ноября сам Стефанчук говорил, что заявление Ткаченко об отставке получили в Раде. Он тогда обещал, что его рассмотрят, "когда будет время".

"Я не мог, может, я не очень четко сказал... С его заявлением я ознакомился исключительно через его Facebook, может, я имел в виду, что я его видел. Но еще раз скажу, в Верховной Раде входящего номера этого заявления с 15 ноября нет", – сказал спикер.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко. 4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, возможно, фракция "Слуга народа" будет просить его остаться в должности министра, говорил нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко.

29 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что история с заявлением Ткаченко об отставке "осталась только в медиапространстве"; по его мнению, со стороны Ткаченко "это был эмоциональный шаг". Однако министр заявил, что его решение уйти с этой должности остается актуальным.

10 декабря Ткаченко сказал, что его заявление об отставке "пока лежит", "продолжаются обсуждения по поводу дальнейших шагов".

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Минкульт, отставка, парламент, увольнение, Руслан Стефанчук, Министерство культуры и информационной политики
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