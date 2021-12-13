Заявление Ткаченко об отставке не поступало в Раду – Стефанчук

"Оно в Верховную Раду не заходило. Официально в Верховную Раду через систему "входящие – исходящие" оно не заходило. Мы выясняем дальше эту ситуацию", – сказал он.

Журналисты напомнили, что еще 15 ноября сам Стефанчук говорил, что заявление Ткаченко об отставке получили в Раде. Он тогда обещал, что его рассмотрят, "когда будет время".

"Я не мог, может, я не очень четко сказал... С его заявлением я ознакомился исключительно через его Facebook, может, я имел в виду, что я его видел. Но еще раз скажу, в Верховной Раде входящего номера этого заявления с 15 ноября нет", – сказал спикер.