Зеленский: Байден отметил большие шаги в реформах в Украине, особенно в земельной и судебной

"Он понимает, что сложно. Я ему говорил, что для меня это не сложно, нормальная работа. Я доволен результатом, когда он есть.... Он отметил большие шаги в реформах, особенно в земельной, судебной. Все видят инфраструктурные изменения в Украине и действительно видят тот или иной результат", – сказал президент Украины.
По словам главы государства, он доволен, что "на уровне президента США видят позитив".
"Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к Офису президента не было вообще. Ноль. Ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно", – сказал глава государства.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
1 сентября Байден и Зеленский сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.
После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз.
США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.
Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.