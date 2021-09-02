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Зеленский: Байден отметил большие шаги в реформах в Украине, особенно в земельной и судебной

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Зеленский: Все видят инфраструктурные изменения в Украине и действительно видят тот или иной результат
Зеленский: Все видят инфраструктурные изменения в Украине и действительно видят тот или иной результат
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что американский лидер Джо Байден во время встречи с ним в Белом доме 1 сентября отметил прогресс в реформах в Украине. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Он понимает, что сложно. Я ему говорил, что для меня это не сложно, нормальная работа. Я доволен результатом, когда он есть.... Он отметил большие шаги в реформах, особенно в земельной, судебной. Все видят инфраструктурные изменения в Украине и действительно видят тот или иной результат", – сказал президент Украины.

По словам главы государства, он доволен, что "на уровне президента США видят позитив".

"Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к Офису президента не было вообще. Ноль. Ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно", – сказал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568462824353244/

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

1 сентября Байден и Зеленский сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз. 

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, реформы, Белый дом, Владимир Зеленский, встреча
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