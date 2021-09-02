Зеленский: Байден отметил большие шаги в реформах в Украине, особенно в земельной и судебной

Зеленский: Все видят инфраструктурные изменения в Украине и действительно видят тот или иной результат Фото: EPA

"Он понимает, что сложно. Я ему говорил, что для меня это не сложно, нормальная работа. Я доволен результатом, когда он есть.... Он отметил большие шаги в реформах, особенно в земельной, судебной. Все видят инфраструктурные изменения в Украине и действительно видят тот или иной результат", – сказал президент Украины.

По словам главы государства, он доволен, что "на уровне президента США видят позитив".

"Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к Офису президента не было вообще. Ноль. Ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно", – сказал глава государства.