Зеленский на встрече с лидерами правящей в ФРГ партии отметил важность укрепления "союзнических отношений" между Германией и Украиной

Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Зеленский выразил благодарность Германии "за всестороннюю поддержку" Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.
"Отдельно благодарен за прием более миллиона вынужденных переселенцев из Украины, лидерство в формировании танковой коалиции из-за предоставления немецких танков Leopard и вклада в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T", – написал президент.
Зеленский добавил, что "важно и дальше укреплять союзнические отношения" между Германией и Украиной.
Германия с начала российской агрессии против Украины в 2014 году предоставляла Киеву финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты. В ближайшем будущем Берлин должен поставить Украине танки Leopard 2 и системы ПВО Patriot.