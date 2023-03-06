Зеленский на встрече с лидерами правящей в ФРГ партии отметил важность укрепления "союзнических отношений" между Германией и Украиной

Зеленский (по центру) провел встречу с Клингбайлем и Мютценихом в Киеве 6 марта Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Зеленский выразил благодарность Германии "за всестороннюю поддержку" Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Отдельно благодарен за прием более миллиона вынужденных переселенцев из Украины, лидерство в формировании танковой коалиции из-за предоставления немецких танков Leopard и вклада в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T", – написал президент.

Зеленский добавил, что "важно и дальше укреплять союзнические отношения" между Германией и Украиной.