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Зеленский на встрече с лидерами правящей в ФРГ партии отметил важность укрепления "союзнических отношений" между Германией и Украиной

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Зеленский (по центру) провел встречу с Клингбайлем и Мютценихом в Киеве 6 марта
Зеленский (по центру) провел встречу с Клингбайлем и Мютценихом в Киеве 6 марта
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта в Киеве провел встречу с лидерами правящей Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Зеленский выразил благодарность Германии "за всестороннюю поддержку" Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Отдельно благодарен за прием более миллиона вынужденных переселенцев из Украины, лидерство в формировании танковой коалиции из-за предоставления немецких танков Leopard и вклада в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T", – написал президент.

Зеленский добавил, что "важно и дальше укреплять союзнические отношения" между Германией и Украиной.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02TQTPmiTYLnJMm3bq2JdU2JRoQY3UewCz7dBLeJEvU4XaCV9goWc4YXLFdiEVmcx9l

Контекст:

Германия с начала российской агрессии против Украины в 2014 году предоставляла Киеву финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты. В ближайшем будущем Берлин должен поставить Украине танки Leopard 2 и системы ПВО Patriot.

Теги: Германия, Украина, танки, ФРГ, ПВО, переселенцы, Бундестаг, Владимир Зеленский, президент, партия, встреча, Leopard
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