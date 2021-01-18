Зеленский назвал, кого первыми будут вакцинировать от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди должны четко знать, когда начинается вакцинация от коронавируса, а правительство должно быть готово к ее началу во всех вопросах. Об этом он сказал на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 18 января.
Первыми, по словам Зеленского, должны получить вакцину медработники, военные и люди пожилого возраста, потому что они – в основной группе риска.
"Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны четко знать, когда начинается вакцинация, как она будет проходить, и знать, что государство о них позаботиться. Вакцинация – это вызов для всего мира, и повсюду, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", – отметил президент.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.
Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки“ Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.
Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим“, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.
Как рассказала агентству “РБК-Украина“ народный депутат Украины от “Слуги народа“ Евгения Кравчук, Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них – британская компания AstraZeneca.
По данным агентства Bloomberg, на утро 17 января в мире сделали более 39,7 млн прививок от коронавируса, кампания стартовала в 51 стране.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 18 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,163 млн человек, умерло 20 869 заболевших, выздоровело 871 196 человек.