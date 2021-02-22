Зеленский о будущем Тупицкого: Шаг за шагом мы освободимся от этого товарища

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором освобождении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от занимаемой должности.

В КСУ беспокоятся, что его работники не получат зарплату из-за недопуска Тупицкого Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины сейчас не работает из-за действий его главы Александра Тупицкого, однако вскоре он вновь заработает. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы должны с вами выстроить законопроект, который потом Конституционный Суд признает конституционным. Мы понимаем, что некоторые вещи будут неконституционными", – сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов, какие шаги помешали получить Украине очередной транш от Международного валютного фонда.

Говоря о КСУ, Зеленский напомнил, что сейчас он заблокирован.

"Заблокирован из-за товарища, которого вы знаете. Шаг за шагом мы освободимся от [этого] товарища, начнет работать КСУ", – отметил президент.