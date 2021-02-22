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Зеленский о будущем Тупицкого: Шаг за шагом мы освободимся от этого товарища

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором освобождении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от занимаемой должности.

В КСУ беспокоятся, что его работники не получат зарплату из-за недопуска Тупицкого
В КСУ беспокоятся, что его работники не получат зарплату из-за недопуска Тупицкого
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины сейчас не работает из-за действий его главы Александра Тупицкого, однако вскоре он вновь заработает. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы должны с вами выстроить законопроект, который потом Конституционный Суд признает конституционным. Мы понимаем, что некоторые вещи будут неконституционными", – сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов, какие шаги помешали получить Украине очередной транш от Международного валютного фонда.

Говоря о КСУ, Зеленский напомнил, что сейчас он заблокирован.

"Заблокирован из-за товарища, которого вы знаете. Шаг за шагом мы освободимся от [этого] товарища, начнет работать КСУ", – отметил президент.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. 19 января после недопуска в суд Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и, если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

Сейчас Тупицкий работает дистанционно.

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.

В КСУ беспокоятся, что из-за недопуска Тупицкого на работу суд не сможет оплатить коммунальные услуги и, вероятно, выплатить сотрудникам заработную плату.

Теги: Конституционный Суд, Владимир Зеленский, судьи, транш, КСУ, Александр Тупицкий
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