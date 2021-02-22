Зеленский о будущем Тупицкого: Шаг за шагом мы освободимся от этого товарища

Конституционный Суд Украины сейчас не работает из-за действий его главы Александра Тупицкого, однако вскоре он вновь заработает. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы должны с вами выстроить законопроект, который потом Конституционный Суд признает конституционным. Мы понимаем, что некоторые вещи будут неконституционными", – сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов, какие шаги помешали получить Украине очередной транш от Международного валютного фонда.
Говоря о КСУ, Зеленский напомнил, что сейчас он заблокирован.
"Заблокирован из-за товарища, которого вы знаете. Шаг за шагом мы освободимся от [этого] товарища, начнет работать КСУ", – отметил президент.
Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.
Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.
28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.
30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.
В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. 19 января после недопуска в суд Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как "ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях". 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и, если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.
Сейчас Тупицкий работает дистанционно.
1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.
В КСУ беспокоятся, что из-за недопуска Тупицкого на работу суд не сможет оплатить коммунальные услуги и, вероятно, выплатить сотрудникам заработную плату.