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Зеленский подписал закон о прозрачных оборонных закупках

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Зеленский подписал закон спустя 19 дней, как его отправили на подпись
Зеленский подписал закон спустя 19 дней, как его отправили на подпись
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о прозрачных оборонных закупках. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Согласно информационному бюллетеню о документе, закон был направлен на подпись Зеленскому еще 2 марта, а подписан – 21-го.

Закон обязывает Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).

Публичной будет информация о цене товара за единицу, а не весь контракт, поскольку может содержать определенную "чувствительную информацию", которая должна оставаться закрытой из соображений безопасности. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина, сообщается на сайте Верховной Рады.

Также в законе содержится норма, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки может получить любой контракт, даже тайный, и пересмотреть его.

Контекст:

Законопроект №8381 о прозрачных оборонных закупках был зарегистрирован 24 января. Парламент принял его во втором чтении 24 февраля.

Причиной принятия закона стал скандал с закупками продуктов питания для украинской армии. 21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".

После скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более чем 1 млрд грн. Печерский райсуд Киева арестовал Шаповалова на два месяца и назначил многомиллионный залог.

Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику Шаповалова в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников после скандала вокруг закупок Минобороны пообещал, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, госзакупки, оборона, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, законопроект, Prozorro, военнослужащий, питание
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