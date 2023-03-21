Зеленский подписал закон о прозрачных оборонных закупках

Зеленский подписал закон спустя 19 дней, как его отправили на подпись Фото: EPA

Согласно информационному бюллетеню о документе, закон был направлен на подпись Зеленскому еще 2 марта, а подписан – 21-го.

Закон обязывает Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).

Публичной будет информация о цене товара за единицу, а не весь контракт, поскольку может содержать определенную "чувствительную информацию", которая должна оставаться закрытой из соображений безопасности. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина, сообщается на сайте Верховной Рады.

Также в законе содержится норма, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки может получить любой контракт, даже тайный, и пересмотреть его.