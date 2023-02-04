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Суд арестовал фигурантов дела о закупках продуктовов для военых. О "яйцах по 17 грн" на заседании не говорили

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Фигурантам назначили залог в 4,6 млн грн
Фигурантам назначили залог в 4,6 млн грн
Фото: depositphotos.com

Печерский районный суд Киева 3 февраля арестовал пять человек, которых Государственное бюро расследований подозревает в якобы коррупционных закупках продуктов для Минобороны. Им назначили залог в 4,6 млн грн, сообщила "Украинская правда" из зала суда.

В деле фигурируют трое военнослужащих и два предпринимателя. Это:

  • замначальника одной из воинских частей, отвечающий за логистику, подполковник Дмитрий Ткач. ГБР считает его организатором;
  • начальник столовой Юрий Дывак;
  • боевой медик Людмила Гниденко, которая, по версии следствия, вела "черную бухгалтерию" частного поставщика продуктов;
  • сотрудники компании-поставщика Ярослав Марунич и Николай Демиденко (последний – бывший военный).

Следствие установило, что с 18 августа 2022 года компания "Ок Ленд Фуд" подписывала с воинской частью договоры на поставку продуктов. При этом продукты, за которые выплачивались средства, якобы не поставлялись, а выгоду фигуранты делили между собой.

Заявление о преступлении еще в сентябре 2022 года написал командир части. Фигурантов задержали 2 февраля 2023 года. Убытки за это время, по подсчетам правоохранителей, достигли 4,6 млн грн.

Прокурор отметил, что часть доказательств составляет тайну, и поэтому их нельзя озвучивать в открытом суде.

Один из подозреваемых Марунич рассказал, что среди компаний, в которых он работал, была "Актив компани". Эта фирма ранее фигурировала в сообщениях СМИ в скандале о закупке продуктов по завышенным ценам.

2 февраля ГБР утверждало, что задержанные имели отношение, в частности, к скандальным закупкам "яиц по 17 грн". Однако, как пишет "Украинская правда", в фабуле, объявленной в суде, не говорилось ни об этом эпизоде, ни вообще о поставках по завышенным ценам.

В комментарии "Украинской правде" прокурор заверил, что следствие изучает ряд закупок, в том числе и ту, что получила огласку в СМИ. Объяснить расхождения между официальной фабулой и пресс-релизом прокурор не смог.

Советник министра обороны Алексей Копытько в своем Facebook прокомментировал решение суда.

"Вчера ГБР приняло участие в конкурсе веселых заголовков о "яйцах по 17". Разоблачило, арестовало и так далее. Сегодня оказалось, что речь о совсем других эпизодах, и не на уровне контрактов Минобороны, а на уровне схематоза одной из воинских частей. А швондеры из этого целую теорию заговора раскрутили. Хотя сразу было ясно, что фабула другая. Нехорошо, не надо так", – написал он.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02FfjNUHUJMF9Uv8bCABgjdSgj1VDBmGupsX9Le8RPzdgEiESu76xxcEAe6hBegmasl

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ  "нулевая толерантность к коррупции"

24 января директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, которому подотчетен этот департамент.

После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, арест, военные, следствие, залог, Минобороны, ВСУ, убытки, военнослужащий, ГБР, Алексей Копытько
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