Суд арестовал фигурантов дела о закупках продуктовов для военых. О "яйцах по 17 грн" на заседании не говорили

В деле фигурируют трое военнослужащих и два предпринимателя. Это:

замначальника одной из воинских частей, отвечающий за логистику, подполковник Дмитрий Ткач. ГБР считает его организатором;

начальник столовой Юрий Дывак;

боевой медик Людмила Гниденко, которая, по версии следствия, вела "черную бухгалтерию" частного поставщика продуктов;

сотрудники компании-поставщика Ярослав Марунич и Николай Демиденко (последний – бывший военный).

Следствие установило, что с 18 августа 2022 года компания "Ок Ленд Фуд" подписывала с воинской частью договоры на поставку продуктов. При этом продукты, за которые выплачивались средства, якобы не поставлялись, а выгоду фигуранты делили между собой.

Заявление о преступлении еще в сентябре 2022 года написал командир части. Фигурантов задержали 2 февраля 2023 года. Убытки за это время, по подсчетам правоохранителей, достигли 4,6 млн грн.

Прокурор отметил, что часть доказательств составляет тайну, и поэтому их нельзя озвучивать в открытом суде.

Один из подозреваемых Марунич рассказал, что среди компаний, в которых он работал, была "Актив компани". Эта фирма ранее фигурировала в сообщениях СМИ в скандале о закупке продуктов по завышенным ценам.

2 февраля ГБР утверждало, что задержанные имели отношение, в частности, к скандальным закупкам "яиц по 17 грн". Однако, как пишет "Украинская правда", в фабуле, объявленной в суде, не говорилось ни об этом эпизоде, ни вообще о поставках по завышенным ценам.

В комментарии "Украинской правде" прокурор заверил, что следствие изучает ряд закупок, в том числе и ту, что получила огласку в СМИ. Объяснить расхождения между официальной фабулой и пресс-релизом прокурор не смог.

Советник министра обороны Алексей Копытько в своем Facebook прокомментировал решение суда.

"Вчера ГБР приняло участие в конкурсе веселых заголовков о "яйцах по 17". Разоблачило, арестовало и так далее. Сегодня оказалось, что речь о совсем других эпизодах, и не на уровне контрактов Минобороны, а на уровне схематоза одной из воинских частей. А швондеры из этого целую теорию заговора раскрутили. Хотя сразу было ясно, что фабула другая. Нехорошо, не надо так", – написал он.