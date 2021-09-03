Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина, не проходя ее путь

Президент отметил, что у украинского и белорусского народов общая история и они друг друга понимают.
"Мы понимаем, что происходит у вас, точно так же происходило и у нас. Я желаю вам [Беларуси] результата – того самого, который получила Украина – она вольная, демократическая и очень свободная... Я вам этого желаю – выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство – сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь", – сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что не желает Беларуси проходить тот путь, который прошла Украина и в котором многие люди потеряли жизни в борьбе за свободу своего народа и страны.
С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 3 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 656 человек.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". Ряд независимых СМИ был заблокирован. Обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.