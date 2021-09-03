Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина, не проходя ее путь

Президент отметил, что у украинского и белорусского народов общая история и они друг друга понимают.

"Мы понимаем, что происходит у вас, точно так же происходило и у нас. Я желаю вам [Беларуси] результата – того самого, который получила Украина – она вольная, демократическая и очень свободная... Я вам этого желаю – выжить. И это будет ваш народ, ваша вера, ваш язык, ваша жизнь, искусство – сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что не желает Беларуси проходить тот путь, который прошла Украина и в котором многие люди потеряли жизни в борьбе за свободу своего народа и страны.