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C начала кампании иммунизации от COVID-19 в Украину прибыло около 12 млн доз вакцин – Ляшко

К концу лета мы точно будем иметь 10 млн прививок от COVID-19, отметил Ляшко
К концу лета мы точно будем иметь 10 млн прививок от COVID-19, отметил Ляшко
Фото: EPA

С начала кампании по вакцинации населения против коронавируса Украина получила около 12 млн доз препаратов от COVID-19, последняя партия прибыла сегодня, 31 июля – 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит, что к концу лета мы точно будем иметь обещанные 10 млн прививок", – написал Ляшко.

Он отметил, что из полученных Украиной вакцин почти 4,14 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, 153,6 тыс. – в качестве гуманитарной помощи от стран Евросоюза и около 7,64 млн доз были закуплены за средства госбюджета.

"Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера – 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины", – подчеркнул Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2398657710266339

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. С начала кампании по вакцинации одну дозу препарата против коронавируса получило около 3,53 млн человек, более 2 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, вакцинация, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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