Это будет дополнительной стимуляцией иммунной системы. Экс-главный санврач Украины о вакцинации переболевших COVID-19

Привитый человек, если и заболеет, то не тяжело. Летальных исходов не будет, считает бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

Экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что прививки от коронавируса нужно делать все людям, даже тем, кто переболел COVID-19. Об этом Бережнов заявил в блиц-интервью изданию “Обозреватель“.

Никогда не следует пренебрегать средствами защиты, отметил он.

“Следует предохраняться при любой возможности. Даже если начнется вакцинация, я думаю, все равно надо будет прививаться и тем, кто вроде бы переболели. Потому что о заболевании достоверно не известно, не известны защитные титры и прочее“, – сказал Бережнов.

По его мнению, привитый человек, если и заболеет, то течение COVID-19 не будет тяжелым.

“Если неизвестно, был ли человек привит от кори, болел или не болел, его прививают. Ничего страшного не случится. Это будет работать как дополнительная стимуляция иммунной системы. То же самое и с вакциной от коронавируса. Привитый человек, если и заболеет, то не тяжело. Летальных исходов не будет“, – добавил экс-главный санврач Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 18 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,163 млн человек, умерло 20 869 заболевших, выздоровело 871 196 человек.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки“ Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим“, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Как рассказала агентству “РБК-Украина“ народный депутат Украины от “Слуги народа“ Евгения Кравчук, Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них – британская компания AstraZeneca. Скорее всего, в первых партиях Украина получит три разные вакцины, отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

14 января Степанов высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.