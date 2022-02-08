Катастрофа Ан-26Ш в Чугуеве. Харьковский апелляционный суд определил, где будет рассматриваться дело

"По делу изменили подсудность, его направят в Орджоникидзевский райсуд Харькова", – сказала Бондаренко.

В суде должны сформировать коллегию судей.

Заседание в апелляционном суде проводились без вызова сторон.

Чугуевский городской суд 28 января удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых о коллегиальном рассмотрении дела. 1 февраля стало известно, что из-за нехватки судей в Чугуеве не сформировали судейскую тройку для рассмотрения дела. Производство передали в Харьковский апелляционный суд.

31 января коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении самолета. Защитник просил направить уголовное производство из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд. Верховный Суд не удовлетворил ходатайство.