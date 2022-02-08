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Катастрофа Ан-26Ш в Чугуеве. Харьковский апелляционный суд определил, где будет рассматриваться дело

Дело направят в Орджоникидзевский районный суд Харькова
Дело направят в Орджоникидзевский районный суд Харькова
Фото: depositphotos.com

Харьковский апелляционный суд 8 февраля принял решение о том, где рассмотрят дело о крушении самолета Ан-26Ш. Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко.

"По делу изменили подсудность, его направят в Орджоникидзевский райсуд Харькова", – сказала Бондаренко.

В суде должны сформировать коллегию судей.

Заседание в апелляционном суде проводились без вызова сторон.

Чугуевский городской суд 28 января удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых о коллегиальном рассмотрении дела. 1 февраля стало известно, что из-за нехватки судей в Чугуеве не сформировали судейскую тройку для рассмотрения дела. Производство передали в Харьковский апелляционный суд.

31 января коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении самолета. Защитник просил направить уголовное производство из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд. Верховный Суд не удовлетворил ходатайство.

Контекст:

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

В университете после катастрофы приостанавливали учебные полеты, их возобновили в феврале 2021-го.

Расследованием катастрофы занималось Госбюро расследований. Основной причиной крушения самолета в ГБР назвали незаконное разрешение на взлеты самолета конвейерным способом.

В деле фигурируют шесть человек – военнослужащие подозреваются в необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Среди них – командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме Чугуев и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Обвинение передали в суд 14 января 2022 года. Расследование дела длилось семь месяцев и 10 дней, это рекордные сроки для такого производства, заявляют в ГБР. Все фигуранты уже ознакомлены с материалами дела, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Теги: Украина, Харьков, самолет, катастрофа, крушение, Чугуев, Верховный Суд, расследование, апелляционный суд, уголовное производство, погибшие, крушение Ан-26 в Чугуеве
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