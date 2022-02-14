Катастрофа Ан-26Ш в Чугуеве. Сформирован состав суда для рассмотрения дела

"На сайте "Судебной власти" указана фамилия одного из судей – Елена Валерьевна Бугера", – отметили журналисты.

Чугуевский городской суд 28 января удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых о коллегиальном рассмотрении дела. 1 февраля стало известно, что из-за нехватки судей в Чугуеве не сформировали судейскую тройку для рассмотрения дела. Производство передали в Харьковский апелляционный суд.

31 января коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении самолета. Защитник просил направить уголовное производство из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд. Верховный Суд не удовлетворил ходатайство.

Харьковский апелляционный суд 8 февраля принял решение о том, что дело будет рассматриваться в Орджоникидзевском районном суде.